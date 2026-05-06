VMT: Adulto mayor de 75 años muere atropellado por una miniván en la avenida Lima

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adulto mayor falleció hace unas horas tras ser atropellado por una miniván en la avenida Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo. Su familia denunció que el accidente se originó debido a que la mencionada vía se ha convertido en un paradero informal de buses y combis piratas, lo que obstaculiza el paso normal de los peatones.

Adulto mayor muere atropellado en Villa María del Triunfo

Según información preliminar, el conductor de la miniván responde al nombre de Michael Díaz Torres, mientras que la víctima fue identificada como Nolberto Tumaquillo Taipe. El accidente ocurrió aproximadamente a las ocho de la noche del 5 de mayo, cuando el adulto mayor regresaba de su centro de labores, ya que se dedicaba a la textilería en un mercado cercano.

En declaraciones para Exitosa, la hija de la víctima aseguró que la avenida Lima se ha convertido en un peligro, debido a que buses y combis la utilizan como estacionamiento, quitando visibilidad a los transeúntes. Además, explicó que han intentado advertir sobre la problemática a las autoridades, pero no son escuchados.

"Hacía costuras en el mercado de Villa Alejandro. Nosotros vivimos en Príncipe de Asturias y todos los días ese era su horario de volver a casa. Como dice el joven, muchas veces aquí se ven muchos carros, como los 'chinos', detenidos. Nosotros muchas veces nos hemos quejado, pero nunca hacen caso", indicó.

Asimismo, los vecinos de la zona están indignados por lo sucedido y exigen a las autoridades mayor fiscalización para evitar más accidentes similares. "Queremos más control policial, que venga la Policía de Tránsito o la ATU. Que formalicen el transporte, especialmente esos piratas que obstaculizan la vía", dijo un ciudadano.

Cabe resaltar que el conductor de la miniván fue trasladado a la comisaría de José Gálvez, donde se continuarán con los procedimientos de ley. En la zona hay varias cámaras de seguridad que serán claves para determinar responsabilidades en este trágico accidente.

🔴🔵 VMT: Hombre de 75 años muere tras ser atropellado por una miniván en la av. Lima.



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Joven atropellado en la Vía Expresa

La madrugada de ayer, un joven fue embestido violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de detenerse a auxiliarlo, huyó con dirección hacia el distrito de Barranco. El hecho ha generando conmoción entre los pocos testigos que transitaban por la zona a esa hora.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Jesús Ramírez López gracias a su documento de identidad hallado durante las diligencias. Se informó además que presentaba varios tatuajes de flores en distintas partes del cuerpo, lo que facilitó su reconocimiento inicial por parte de las autoridades.

Es así que ambos hechos reflejan la creciente inseguridad vial en la ciudad, donde la imprudencia y la falta de fiscalización siguen cobrando vidas. Las autoridades deberán intensificar controles y sanciones, mientras familiares y vecinos exigen justicia para las víctimas y medidas urgentes que eviten nuevas tragedias.