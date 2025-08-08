Loretanos se desplazarán a la frontera: "Se reunieron para armar movilizaciones", indica gobernador 

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Loreto, René Chávez, informó que se han reunido sindicatos para organizar movilizaciones en las ciudades y para desplazarse a la frontera; ello en el marco de la tensión entre Perú y Colombia, a raíz de las declaraciones de Gustavo Petro sobre la isla Santa Rosa.

Estrategias para el desarrollo de frontera trinacional

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Chávez también se refirió a las estrategias que se deben realizar por parte de las autoridades para el desarrollo de la frontera trinacional en la parte de la Amazonía.

De tal modo, el funcionario peruano señaló que como parte de los tratados de apoyo en salud para la población que vive en las fronteras de Brasil, Perú y Colombia, el Gobierno Regional de Loreto planteó la apertura de un nuevo hospital; ello debido a que ni en Tabatinga (ciudad brasileña), ni en Leticia (ciudad colombiana), existen nosocomios, solo cuentan con centros clínicos.

En tal sentido, se viene realizando la construcción de un hospital ubicado en la frontera, exactamente en la capital de la provincia Ramón Castilla. Dicho nosocomio se encuentra valorizado en S/ 145 millones y está casi al 40 % de avance. "El próximo año debemos estar entregando este hospital que va a ser de mayor resolución para atender a las tres fronteras", añadió.

Además, René Chávez anunció que en el distrito de Santa Rosa, el Gobierno de Loreto viene terminando un expediente técnico para la implementación de un centro de salud que se encuentre al mismo nivel de Leticia y Tabatinga.

Loretanos se desplazarán a la frontera

Cabe mencionar que, el gobernador rechazó tajantemente las declaraciones de Gustavo Petro sobre la isla Santa Rosa. Según indicó, ante sus fuertes afirmaciones, todos los sectores de la zona se reunieron el último jueves 7 de agosto y acordaron armar contingentes que se desplazarán hacia la frontera y además, se realizarán movilizaciones en la ciudad. "Los loretanos siempre han luchado y han defendido su territorio", agregó.

"Acá anoche se han reunido, hubo una reunión de ancha base de todos los sectores sindicatos, haciendo una reunión para poder armar contingentes que se van a desplazarse a la frontera, movilizaciones en la ciudad", dijo a nuestro medio.

