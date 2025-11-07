RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Realizan homenaje

Loreto: Reporteros exigen justicia para Raúl Celiz López, presentador de Radio Karibeña asesinado en mayo

Compañeros que compartieron su trabajo exigen mayor celeridad en la identificación de los responsables que lo asesinaron mientras se dirigía a su trabajo

Reporteros realizan homenaje exigiendo justicia para Raúl Celiz
Reporteros realizan homenaje exigiendo justicia para Raúl Celiz (Composición Exitosa)

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/11/2025

Siete meses sin justicia. Reporteros en Iquitos, capital de la región Loreto, realizaron este viernes un homenaje a Raúl Celiz López, presentador de Radio Karibeña, asesinado el 7 de mayo de este año por dos sujetos mientras se dirigía a la emisora radial.

Los compañeros de trabajo del comunicador realizador la acción simbólica en la cuadra 7 de la calle Brasil, intersección con la calle Fanning, lugar donde ocurrió el lamentable suceso.

Una investigación sin resultados

"Justicia para Raúl Celiz" se lee en la pinta hecha sobre el pavimento, acompañada de velas y un arreglo floral, símbolos que exigen la agilización de la investigación que, a la fecha, sigue sin siquiera identificar a los responsables del cruel asesinato y mucho menos, su paradero.

¿Quien era Raúl Celiz?

Celiz Lopez, quien trabajaba como presentador del programa "Karibeña Noticias", era una voz bastante conocida entre los oyentes loretanos de la emisora.

Con una trayectoria de más de tres décadas, el conductor matutino se caracterizó por ser incisivo y directo al abordar temas sensibles como criminalidad organizada y sus efectos sobre las comunidades locales de la región, la corrupción policial, el narcotráfico, la minería clandestina y la deforestación.

Emboscado mientras se dirigía a trabajar

Todo ocurrió temprano, entre las 5 de la mañana, a plena luz del día. Raúl se encontraba de camino a su trabajo en una mototaxi manejada por un conocido, haciendo una parada para comprar un periódico.

Al subir nuevamente, dos sujetos encapuchados que venían a bordo de una moto lineal, los emboscaron y dispararon directamente contra el periodista. El mototaxista, identificado como Luis Chumbe, aceleró  el vehículo producto del pánico generado y este terminó volcado.

Cuando los sicarios se retiraron, Chumbe intentó ayudar a Raúl Celiz a recomponerse pensando que solo se encontraba herido, pero lamentablemente no fue así.

Fue un ataque selectivo

Las autoridades descartaron que el caso se trate de un intento de robo, considerando que las pertenencias del periodista no fueron sustraídas.

Así, Raúl Celiz Lopez se convirtió en el segundo periodista del Perú asesinado en lo que va del 2025, después de Gastón Medina, director de Cadena Sur TV, cuyo asesinato se produjo el pasado 20 de enero, cuando salía de su domicilio para ir a su trabajo.

En ambos casos, la justicia parece seguir a paso lento o de plano, sin avanzar. Diversas asociaciones de periodistas condenaron los actos y hasta hoy, junto a amigos y familiares de las víctimas, exigen celeridad y resultados para dar con los culpables.

