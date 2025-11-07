¡Escándalo! 'Prima' de Josimar revela que salsero volvió a buscarla y quiso comprar su silencio

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El salsero peruano se encuentra nuevamente en el panorama mediático debido a que Verónica González, popularmente conocida como su 'prima', ha revelado recientemente que volvió a buscarla e inclusive quiso comprar su silencio.

Continúa la polémica

Desde hace semanas atrás, el intérprete de 'Con la misma moneda' acapara primeras planas del mundo del espectáculo debido a que ha sido señalado por la venezolana Verónica González como el padre de los mellizos que está gestando.

Pese a que en una conversación con el programa 'Esta Noche', conducido por la 'Chola Chabuca', él negó rotundamente la paternidad de los futuros bebés, ahora su 'prima' ha salido al frente para soltar toda su verdad.

En una reciente entrevista en el programa 'Magaly: TV La Firme', la mujer de nacionalidad venezolana despotricó contra el exintegrante de 'Los Caribeños de Guadalupe'.

Allí mismo reveló que con el cantante de salsa llegaron a un mutuo acuerdo económico, pero que no los reconocerá debido a que quiere mantener la unión en la familia que ha formado con María Fe Saldaña.

"Él se va a hacer responsable económicamente, pero no legalmente. Él no va a reconocer a los niños para buscarse problemas con su familia, lo que si tengo en claro es que si llegamos a un acuerdo tampoco es para que diga cosas tan despectivas", manifestó.

La razón por la que Jossimar niega paternidad

En otro momento, González considera que el cantante de salsa no quiere reconocer a sus futuros hijos por diversos temas entre los que resalta la herencia que se repartirían sus primogénitos.

"Quiere mantener que todo es mentira, que soy una loca. Me dijo por favor di que el embarazo no, mira yo te doy dinero y hacemos esto", manifestó.

Sin embargo, lo más sorprendente es que la oriunda de Venezuela sacó al fresco que Josimar intentó comprar su silencio cuando le solicitó que mintiera y diga que es su 'prima'.

"Él me dijo: 'Yo no quiero perder a mi familia, ¿será que tú puedes entenderme?, ¿puedes apoyarme en ese sentido?', ese bebé no fue buscado, que él era un personaje público. En una oportunidad me dijo: '¿Puedes decir que todo es mentira?, te pago lo que sea. Y yo le he dicho que no'", sostuvo.

En síntesis, len diálogo con un programa de espectáculos, Verónica González, 'prima' del cantante de salsa Jossimar, reveló que el intérprete la volvió a buscar y que inclusive quiso comprar su silencio. Ello, luego que de él negara la paternidad de los mellizos que la venezolana está gestando.