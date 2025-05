Asociaciones de la prensa peruana solicitan reunión con la fiscal de la nación por el asesinato de dos periodistas

Cuatro asociaciones de prensa solicitaron una reunión con la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, a fin de que informe las investigaciones que viene realizando la Fiscalía por el asesinato de dos periodistas.

Como se recuerda, los hombres de prensa Gastón Medina y Raúl Celis, fueron abatidos por delincuentes en enero y mayo , respectivamente, y hasta la fecha, no hay detenidos por ambos atentados.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, y la Sociedad Interamericana de Prensa, solicitaron una reunión de trabajo con la fiscal de la nación, Delia Espinoza.

El objetivo de la petición formulada es para que les informe sobre los avances de las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas y para establecer un cronograma futuro de progreso en las pesquisas.

"Preocupa de sobremanera no tener noticias sobre los primeros indicios de la investigación del asesinato de Gastón Medina, ocurrido hace casi cuatro meses, y que esta situación se repita con el de Raúl Celis" , menciona la misiva.

Comunicado conjunto de cuatro asociaciones de prensa

Como se recuerda, el último miércoles 7 de mayo , el colaborador informativo de Radio La Karibeña, Raúl Celis, fue abatido en Loreto cuando se dirigía a su centro de labores a bordo de una mototaxi.

Su hijo, Ramiro Celis, lamentó lo ocurrido hacia su progenitor e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen la muerte de su padre, además, deslizó la posibilidad de que lo hayan querido silenciar.

"Hasta donde yo he sabido, mi padre no recibía amenazas, no conversaba con él desde hace una semana por motivos de trabajo. Yo creo que la Policía tiene que hacer su trabajo y tiene que investigar de dónde vino este ataque porque esto ha sido premeditado. Alguien ha mandado a silenciar a Raúl Celis, que denunciaba lo mal que se estaba haciendo en la región", sostuvo.