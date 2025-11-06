Corpac anuncia suspensión de vuelos en Aeropuerto de Pisco por fuertes vientos

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció debido a las condiciones climatológicas presentadas en Pisco, se ha dispuesto al cierre del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco.

Cierran por fuertes vientos

Corpac, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó su decisión de cierre por los fuertes vientos presentados durante este jueves 6 de noviembre.

En ese sentido señaló que desde las 14:00 horas el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera ha sido cerrado temporalmente "debido a fuertes vientos y reducida visibilidad, generada por el levantamiento de polvo".

La situación climatológica presenta en Pisco ha impedido un corrector avistamiento durante los vuelos aéreos, situación que podría contribuir a un accidente. Para evitar ello, se ha dispuesto esta medida de fuerza mayor.

Por lo tanto, tanto los vuelos de instrucción como los de turismo que se realizan sobre las Líneas de Nasca han sido suspendidos "en cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica".

"La suspensión de vuelos se mantendrá hasta que las adecuadas condiciones meteorológicas se restablezcan y estas permitan que las aeronaves operen con seguridad", señala el comunicado.

Fuertes vientos en Pisco

Fuertes vientos ocurrieron en la provincia de Pisco, Paracas, y alrededores afectando la visibilidad, cultivos, entre otras actividades realizadas en las zonas mencionadas.

Debido a la intensidad de los vientos se produjeron nubes de polvo que se extendieron alrededor de la Panamericana Sur afectando el tránsito de viajeros, conductores y pobladores.

Comerciantes tuvieron que cerrar sus puestos de negocios, además de la suspensión de actividades recreativas, agrícolas y suspensión de clases escolares. También se cancelaron las visitas turísticas a las Islas Ballestas y otras actividades de turismo. Estas medidas se hicieron necesarias para garantizar la seguridad de los pobladores de la zona.

Por su parte, la Capitanía del Puerto de Pisco también suspendió temporalmente las actividades pesqueras y de visitas en el mar.

Tal evento climatológico podría afectar gravemente los cultivos de maíz y otros sembríos debido a que la acumulación del polvo en el aire podría agravar el crecimiento de los cultivos.



