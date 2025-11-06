Ayacucho: Tres efectivos de la PNP fueron acusados de cobrar 13 mil soles para no detener a persona con requisitoria

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo realizado por la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho acabó con la detención preliminar de tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los agentes habrían cobrado 13 mis soles a una persona con requisitoria para no capturarlo y llevarlo ante la justicia.

Se allanaron viviendas y oficinas

La operación la lideró el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, a cargo de la fiscal provincial Elsi Chaupin Bautista y la fiscal adjunta Rosa Huañac Inga. Contó con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.

En la acción se detuvo preliminarmente a los efectivos que responden a los nombres de Jans Davis Aranya Cconislla, Litman Lapa López y Aldair Víctor Hugo Sunción Farfán. Se allanaron sus viviendas y oficinas policiales para recabar evidencias.

La Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho ejecutó un operativo que culminó con la detención preliminar contra tres efectivos policiales investigados por corrupción.

👉https://t.co/goEemi2ARt pic.twitter.com/apHDRAVoMI — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 6, 2025

La tesis fiscal señala que este hecho habría ocurrido el pasado 26 de setiembre, cuando los tres agentes intervinieron a un ciudadano requisitoriado en una cevichería de Huamanga. No obstante, en lugar de cumplir con su deber y detenerlo, optaron por pedirle la fuerte suma de dinero.

El pago se realizó, según la Fiscalía en la dependencia policial y por parte de la pareja del hombre buscado por la justicia. Aranya, Lapa y Sunción eran conscientes de lo que estaban haciendo. Las investigaciones siguen en curso y los detenidos serían acusados de cohecho pasivo propio.

Otro efectivo fue condenado en Ayacucho

Por este mismo delito, el 6 de mayo último fue condenado a cinco años de prisión preventiva Rudy A. C. J. de 23 años. El suboficial pidió dinero a una comerciante para suprimir información de una presunta investigación en su contra. Además, debió pagar una reparación civil de 5 mil soles.

La investigación determinó que el agente fue al local comercial de la mujer junto a dos colegas de la División de Investigación Criminal (Divincri) el 21 de abril. EL sentenciado le manifestó que se había realizado una transferencia económica a su número y que ese estaba relacionado con una banda criminal.

Cuatro días después, la negociante fue hasta esta dependencia policial para conocer la situación. El 27 del mismo mes fue al local para cobrar 300 soles y fue intervenido en flagrancia.

El presunto cobro indebido de 13 mil soles le saldría caro a tres efectivos de la PNP en Ayacucho. Los policías son investigados por no detener a una persona con requisitoria a cambio de una fuerte suma de dinero.