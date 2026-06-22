Tragedia en San Martín de Porres: Tres mujeres fallecen tras no lograr escapar de incendio en inmueble

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tragedia en San Martín de Porres. Tres mujeres fallecieron luego de no lograr escapar de un incendio registrado en una vivienda multifamiliar. El siniestro movilizó a varias unidades de bomberos y las autoridades ya investigan las causas que originaron el fuego.

Voraz incendio acabó con la vida de tres mujeres en SMP

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, el fatal acontecimiento se registró exactamente en la cuadra 2 de la avenida Los Olivos. Al respecto, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) precisó que la emergencia inició a la 1:33 a.m.

Se originó en el interior del inmueble y la rápida propagación de las llamas generó que cinco unidades de la institución de los hombres de rojo se apersonaran hasta el lugar de la emergencia para controlarla.

Por su parte, los hombres de rojo realizaron arduos esfuerzos con el propósito de sofocar las lenguas de fuego y controlar el incendio. Tras lograr ello, dentro del hogar afectado se hallaron los cuerpos de tres féminas.

"Escuché una explosión, era como si explotara electricidad. Vi que hubo candela en la puerta, yo les gritaba para que salieran y no pudieron. La pared era de drywall y se quemó toda", indicó una vecina que presenció el hecho.

Reporte del incendio en la web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

Producto de un nuevo siniestro registrado en la capittal, exactamente en el distrito de San Martín de Porres, tres mujeres perdieron la vida en el interior de una vivienda multifamiliar tras no poder escapar del fuego. Sus restos fueron hallados luego de que personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú controlaran la emergencia.

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