Puente Piedra: Hombre pierde su vivienda en incendio tras salir a celebrar el Día del Padre con su familia

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Puente Piedra, en Lima, una celebración por el Día del Padre terminó en tragedia luego de que un incendio consumiera la vivienda de una familia, dejándolos prácticamente en la calle. El hecho ocurrió en la calle Los Geranios y ha generado conmoción entre vecinos mientras se investigan las causas del siniestro que sorprendió a todos.

Según el propietario, salió junto a su esposa e hijo para compartir una cena por la fecha especial. Sin embargo, apenas 15 minutos después de haberse retirado de su vivienda, recibió una llamada de alerta que le informaba que su casa se estaba incendiando, por lo que regresó de inmediato en medio de la desesperación y la incertidumbre.

Dueño de la casa recibía amenazas de extorsionadores

El inmueble también funcionaba como taller de mecánica durante el día y como cochera en las noches. El afectado aseguró que las pérdidas son totales, ya que el fuego consumió herramientas, equipos y pertenencias personales, dejando la estructura seriamente dañada e inhabitable tras la rápida propagación del siniestro, que no pudo ser controlado a tiempo.

Una vez controlada la emergencia por los Bomberos, surgieron interrogantes sobre las causas del incendio. En ese contexto, el propietario denunció que viene siendo víctima de extorsionadores que le exigen dinero a cambio de no atentar contra él ni su familia.

" Ellos 20 mil soles piden de la tranquilidad de nosotros y de nuestra familia, y para poder estar supuestamente custodiado por ellos. Por gente allegada a mi persona siempre me avisaba que veían dos motos lineales. Siempre estaban constant emente pasando por acá y como que tomando fotos o haciendo videos", explicó.

🔴🔵 Puente Piedra: Sale a celebrar el Día del Padre y pierde su vivienda en incendio.



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El afectado no descarta que se trate de un atentado, por lo que las autoridades vienen evaluando diversas hipótesis para determinar el origen del incendio. Además, el inmueble contaba con cámaras de seguridad que serán clave para esclarecer cómo inició el fuego y si hubo participación de terceros en este hecho que mantiene en alerta a la zona.

Finalmente, ha solicitado apoyo a las autoridades y municipalidad para recibir víveres y alojamiento temporal junto a su familia, mientras se investigan los hechos. Vecinos expresaron su solidaridad ante la pérdida total de la vivienda en este lamentable incendio ocurrido en plena celebración del Día del Padre.

Es así que, el caso refleja la vulnerabilidad de muchas familias ante incendios y posibles actos de extorsión. Mientras se investigan las causas del siniestro, la familia afectada lo ha perdido todo y depende ahora del apoyo solidario y de las autoridades. El hecho vuelve a encender alertas sobre la inseguridad en la zona.