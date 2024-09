Los Olivos: ¡Indignante! Ladrón casi fue linchado por vecinos tras haber robado a sujeto en ferretería

Un ladrón, quien acababa de robarle a un hombre dentro de una ferretería en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte, corrió el riesgo de ser linchado por los vecinos del lugar al ser capturado por uno de los indignados ciudadanos, quien lo redujo y procedió a propinarle varios golpes. La Policía llegó al lugar para detener al hampón.

Ingresó a robarle todas sus pertenencias, pero el cansancio de la población de Lima Norte fue una jaula de la que no pudo escapar. Un vecino, que indignado por lo observado, se lanzó sobre el delincuente que pretendía huir de donde acababa de cometer su atraco, ello permitió que este fuera reducido hasta que llegaran las autoridades.

Coronel Roberto Mercado Calderón, jefe de la División Policial Norte I, detalló cuál es la situación actual del sujeto en cuestión y detalló además que pasará por una revisión migratoria para revisar si es que cuenta con antecedentes.

"Este ciudadano responde al nombre de Jesús Alberto Martínez, de 33 años, de nacionalidad venezolana. En este momento está en proceso de identificación plena, a través de ello podremos confirmar su situación migratoria y si es que tuviese o no antecedentes. Este sujeto ha sido detenido por delito contra el patrimonio por robo agravado", explicó el agente.

Según lo detallado por el coronel Mercado, dentro de sus pertenencias se encontraron un arma de fuego, modelo Glock con serie radicada y con 15 municiones y una cacerina. Además de un teléfono celular, los artículos robados a su más reciente víctima.

Estos hechos ocurrieron a pocas horas de conocerse que una pareja intentó perpetrar una estafa a una adulta mayor, usando un falso Yape para comprar productos. Según la vendedora afectada, los malvivientes llegaron a su negocio para pedir dos planchas de papel higiénico, cuyo valor alcanzaba los 80 soles.

"Ellos me mostraron el monto transferido, pero nada me llegó mediante Yape. Vi lo que me enseñaron, pero nunca llegó la transferencia", comentó. Sin embargo, el punto más álgido de la indignación ocurrió cuando la madre de la comerciante salió a ayudarla para verificar el pago y, en vista de la falta de veracidad, pidió que se devuelva el producto, sin embargo, fue agredida.