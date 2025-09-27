Madre del 'Monstruo' cumpliría arresto domiciliario en Ica: Sufrió ataque en vivienda de Carabayllo

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', podría cumplir los 36 meses de arresto domiciliario en Ica, luego de que su vivienda en el distrito de Carabayllo fuera atacada.

Presentan nueva dirección ante Poder Judicial

Inicialmente, la defensa de Martina Hernández de la Cruz solicitó que la medida judicial se cumpla en la vivienda ubicada en Carabayllo, sin embargo, la propuesta fue descartada debido a que el inmueble fue atacado con explosivos hace un mes. Ante dicho riesgo se planteó una nueva dirección.

El oficio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Piedra Ventanilla, ahora se abre la posibilidad de que Hernández cumpla arresto domiciliario en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en Ica.

Por ello, la Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Iva ya fue notificada para iniciar la ejecución de la medida. Sin embargo, vecinos del lugar afirmaron no conocer a la mujer ni haber sido informados sobre algún mandado judicial relacionado con la madre de Moreno.

Razón de medidas judiciales

Martina Hernández fue detenida en un megaoperativo el último 3 de junio y enfrenta cargos por pertenecer a la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Por ello, se dictó una orden de arresto domiciliario en su contra por 36 meses.

La medida se sustenta en el hallazgo de cartuchos de dinamita en la vivienda donde residía, así como en su presunta pertenencia a la banda criminal que lidera su hijo, Erick Moreno. A pesar del vínculo familiar, Hernández declaró: "El hecho de ser su madre no quiere decir que se yo también de sus cosas".

Por su parte, el Poder Judicial solicitó a la policía que se adopten las medidas de seguridad necesarias para garantizar que Martina Hernández cumpa con la detención domiciliaria bajo su responsabilidad.

Cabe señalar que, en la actualidad la investigada permanece en la carceleta del Callao mientras se verifica si la vivienda propuesta cumple con los requisitos para que la medida pueda ser ejecutada. La evaluación se realizará por un informe policial especializado que determinará si la madre del monstruo cumplirá su arresto domiciliario en Ica.