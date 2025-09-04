Ministro del Interior de Venezuela amenazó a María Corina Machado: "No van a salir sanitos"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro del Interior de Venezuela envió una amenaza a la líder de oposición María Corina Machado por su respaldo a las movilizaciones militares del gobierno de Estados Unidos ante la lucha contra el narcotráfico y el mandato de Nicolás Maduro: "Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos", anunció.

Ministro del Interior de Venezuela amenazó a María Corina Machado

Diosdado Cabello, considerado como la mano derecha de Nicolás Maduro, lanzó una intimidante amenaza contra María Corina Machado luego que ella respaldará las últimas movilizaciones del gobierno estadounidense con el envío de buques frente a las costas del país venezolano.

Corina Machado habría expresado que "los venezolanos estarían clarísimos en que las movilizaciones no son contra Venezuela (...) si no contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño". Tras estas declaraciones, Cabello mandaría una amenaza directa contra la cabeza de la oposición.

"Ella tiene una desubicación, porque ella debería de tener claro que si a nosotros nos aprietan nosotros la apretamos. A buen entendedor pocas palabras", amenazó en vivo a Machado.

No es la primera vez que el ministro del Interior expresa amenazas contra ciudadanos que van contra el régimen autoritario de Maduro. Durante la emisión del programa 'Con el mazo dando', Diosdado Cabello se caracteriza por burlarse de figuras alejadas del gobierno e incluso advertencias, en medio de un estado de represión, desapariciones y muertes a ciudadanos venezolanos.

Machado responde al número dos del régimen chavista

María Corina fue entrevista por un medio internacional respecto a las últimas declaraciones del militar Cabello. Al respecto, Colchado respondió que las condiciones de los más de 800 presos políticos viven en constante intimidación, tal como ella vivió durante un año, pero esto no sería motivo para retroceder en su causa.

"Todos estamos preocupados por nuestra seguridad pero Maduro se equivoca si cree que esto nos detendrá a nosotros y al país. Sabe que la sociedad venezolana está unida y me atrevo a decir que el resto de la sociedad y el mundo también", por causa venezolana.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado sobre advertencia de Diosdado Cabello: "Todos tememos por nuestra seguridad; pero se equivoca si cree que eso nos va a detener".



"Como no tienen capacidad de atacar a EE.UU se ensañan con los más vulnerables", afirmó. https://t.co/NtI8OUvhZR pic.twitter.com/lYgF2g70gA — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 4, 2025

Durante las últimas semanas, la figura del partido Vente Venezuela, ha continuando denunciado a Nicolás Maduro como la cabeza de una corporación criminal, ´postura respaldada por el gobierno de Donald Trump.

