Banco de la Nación: Este es el CRONOGRAMA de pago de sueldos y pensiones para el mes de octubre 2025

¡Atención, trabajadores y pensionistas! Conoce en esta nota, el cronograma de pagos del Banco de la Nación que se aplicará durante el Año Fiscal 2025, precisamente en este mes de octubre. Las fechas están delimitadas según la Resolución Viceministerial N.º 0003-2025-EF/11.01, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cronogramas de pagos octubre 2025

El mes de octubre llegará con buenas nuevas para los peruanos. Pues bien, como se sabe, el día 21 del "mes morado" se podrá realizar la solicitud del desembolso de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos de las AFP, de acuerdo al procedimiento operativo revelado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Dicha medida para el octavo retiro extraordinario y facultativo es respaldado por la Ley N.º 32445.

Sin embargo, esa no sería la única noticia que podría alegrar a los trabajadores, ya que en octubre del presente año también se podrá cobrar sueldos y pensiones. Es así como el Banco de la Nación emitió el cronograma de pagos en la administración pública, de acuerdo a la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

En ese sentido, se detalló que los pensionistas de la Ley 19990 serían los primeros en recibir su dinero en dicha entidad bancaria, precisamente, a partir del martes 7. Aquí todos los detalles:

Pago para jubilados del decreto de Ley 19990

Martes 7 de octubre: apellidos de la A a la C .

. Jueves 9 de octubre: apellidos de la D a la L .

. Viernes 10 de octubre: apellidos de la M a la Q .

. Lunes 13 de octubre: apellidos de la R a la Z .

. Convenios internacionales: 15 de octubre

15 de octubre Pago a domicilio: del 15 al 24 de octubre. Incluye pensionistas Ley N.º 27803.

Fechas para pensiones 20530

Martes 14 de octubre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional. Miércoles 15 de octubre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Jueves 16 de octubre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Viernes 17 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Pago de Remuneraciones al sector público

Lunes 20 de octubre: Educación (inc. Universidades), la PCM, el MTC, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el MEF, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría, el Congreso, el Midagri, y el Minem.

Educación (inc. Universidades), la PCM, el MTC, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el MEF, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría, el Congreso, el Midagri, y el Minem. Martes 21 de octubre: Mininter, el Midis, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo.

Mininter, el Midis, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la del Pueblo. Miércoles 22 de octubre: Minsa, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Mincul, el Ministerio del Ambiente, el MTPE y el Reniec.

Minsa, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Mincul, el Ministerio del Ambiente, el MTPE y el Reniec. Jueves 23 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y el Tribunal Constitucional.

Es así como se reveló, según la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, el cronograma de pagos oficial correspondiente a octubre de 2025 para sueldos y pensiones.