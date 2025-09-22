Marcha de 'Generación Z': PNP responsabiliza a periodistas heridos por no ubicarse en "espacios propicios"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, General PNP Enrique Felipe Monroy, se refirió a las lesiones reportadas por diversos periodistas durante las movilizaciones de la 'Generación Z' y señaló que debieron ubicarse en "espacios propicios".

Minimizó lesiones periodistas

Felipe Monroy negó el uso de perdigones durante la atención a la movilización convocada para este último fin de semana, en su lugar afirmó que se usaron cartuchos de estruendo y de goma. En esa línea, minimizó las heridas de los periodistas indicando que ya habían sido dados de alta solo con laceraciones.

"Tenemos dos pacientes en el Edgardo Rebagliati, tanto de la señorita reportera como el camarógrafo de radio Exitosa, de los cuales han sido atendidos y no tienen diagnóstico de incrustación penetrante, tienen laceraciones, hasta el momento no hemos recibido la formalización de la denuncia", expresó.

Pese a ello aseguraron que respetan la libertad de expresión y de libre tránsito de la población en toda movilización. Por ello, se comprometieron a detectar a aquellos que usen el legítimo derechos a reclamo descontextualizándolo y desnaturalizándolo.

Culpó a periodistas de salir heridos

Lejos de hacer un mea culpa, respecto al uso indiscriminado de la fuerza y de ciertas armas contra la población y periodistas, para el General de la PNP hay espacios diferenciados para las autoridades, para los manifestantes y para los medios de comunicación, ello justificaría las lesiones de los periodistas y ciudadanos heridos por no respetar sus lugares.

"Tenemos nosotros espacios propicios, yo no sé en el cual ha estado [el equipo de Exitosa], he indicado tres espacios propicios: El espacio de las personas que se manifiestan libremente, el espacio propicio de la Policía Nacional que restablece el orden público y el espacio propicio de los medios de comunicación o cualquier otra persona que quiera estar observando", manifestó.

Felipe Monroy fue enfático en señalar que no se formalizó la denuncia y de realizarse se tendrá que comprobar con el material fílmico si estuvieron en el "espacio propicio" que le correspondía. Aunque lamentó que los periodistas heridos estén postrados en cama, consideró que se deben hacer responsables al salvaguardar su integridad física.

Como se recuerda, el equipo de Exitosa, conformado por la reportera Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados, se encontraban debidamente acreditados, con sus implementos de seguridad, despachando en vivo con micro y cámara en mano cuando resultaron heridos debido a que la PNP disparó contra ellos.

Es por este caso y por otros 17 más, reportados por la propia Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy expresó que los periodistas heridos no estuvieron en los "espacios propicios" durante la cobertura de las movilizaciones convocadas por la 'Generación Z'.