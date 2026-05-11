Terror en el Día de la Madre: Dos hermanos fueron acribillados en la puerta de su casa en el Callao

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La violencia volvió a teñir de sangre las calles del Callao en pleno Día de la Madre. Dos hermanos fueron atacados a balazos mientras compartían bebidas alcohólicas frente a su vivienda, en el sector Gambetta Baja. El feroz atentado fue ejecutado más de 20 disparos y acabó con la vida de uno de ellos, mientras el otro permanece gravemente herido bajo observación médica.

Acribillan hermanos en el Callao

Las víctimas fueron identificadas como José Tolentino Moncada, de 27 años, y Raúl César Tolentino, de 30. Según informó la Policía Nacional, ambos se encontraban en la intersección de las calles C y 1 cuando un automóvil de color plata se detuvo cerca del lugar. Desde el vehículo, sujetos desconocidos abrieron fuego sin contemplaciones y luego escaparon con rumbo desconocido.

Producto del brutal ataque, José Tolentino fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas. Su hermano Raúl César Tolentino logró sobrevivir al atentado, pero permanece internado en la posta de Gambetta con diagnóstico reservado. Familiares y vecinos quedaron conmocionados por la escena ocurrida en una fecha marcada por reuniones familiares.

La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad empleada por los sicarios. Asimismo, los agentes de investigación ya revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar el vehículo utilizado por los atacantes y determinar quiénes participaron en el atentado que ha generado temor entre los residentes del sector.

🔴🔵 Callao: Dos hermanos fueron acribillados con más de 20 disparos en celebración por el Día de la Madre.



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Por otro lado, los vecinos de Gambetta Baja denunciaron que este no es el primer hecho violento registrado en la zona y exigieron mayor presencia policial. Muchos aseguraron vivir con miedo ante la constante inseguridad que golpea al Callao, especialmente durante celebraciones familiares que terminan marcadas por la tragedia y el dolor.

Inseguridad en el Callao

Hace unos días, un joven de 21 años fue brutalmente golpeado por un grupo de delincuentes que lo persiguieron durante varios minutos en una transitada avenida de la Provincia Constitucional del Callao. Los vecinos de la zona fueron testigos de lo sucedido y aseguraron que la criminalidad ha aumentado en el lugar, por lo que pidieron mayor resguardo policial.

Según información preliminar, el joven de 21 años fue identificado como Ángel Andrés Felipe Salluca y se dirigía tranquilamente por la avenida Central a bordo de su motocicleta, cuando repentinamente un grupo de delincuentes empezó a perseguirlo a toda velocidad por la misma vía. El hecho ocurrió aproximadamente a las nueve de la noche.

Debido a la excesiva velocidad a la que iban los delincuentes, el vehículo que conducían impactó contra un automóvil que estaba estacionado y posteriormente interceptaron la moto de Andrés Felipe, quien cayó al pavimento, donde fue golpeado con la cacha de un arma. Los delincuentes se dieron a la fuga pocos segundos después.

Es así que, el reciente asesinato de un joven y el brutal ataque contra dos hermanos reflejan el preocupante incremento de la criminalidad en el Callao. Vecinos aseguran vivir atemorizados por la violencia constante y exigen acciones inmediatas de las autoridades para reforzar la seguridad y evitar que más familias sean víctimas de hechos sangrientos.