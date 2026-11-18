18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dengue continúa extendiéndose de manera alarmante por el territorio nacional, amenazando con agravar la presión sobre los servicios de salud ante el complicado escenario de altas temperaturas y lluvias asociado al Fenómeno El Niño.

El norte del país es el foco del dengue

En diálogo con Exitosa, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), advirtió sobre este incremento focalizado principalmente en el norte.

"[El dengue] se ha incrementado en las últimas semanas y con ello el número de casos: la mayor parte en regiones del norte como Piura hasta La Libertad, incluyendo a Áncash. Es clave que la población también tome sus previsiones para llegar a tiempo a los centros de salud y sean atendidas de forma inmediata", señaló.

Las estadísticas oficiales reflejan esta magnitud: La Libertad encabeza la lista con más de 23 mil casos acumulados, seguida por Piura y Lambayeque, consolidándose como las zonas más golpeadas por la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Casos por departamentos (2026)

Letalidad, grupos etarios más afectados y brechas hospitalarias

El impacto de la enfermedad no solo se mide en el volumen de contagios, sino en la vulnerabilidad de determinados sectores poblacionales. Los reportes epidemiológicos detallan que los casos se concentran mayoritariamente en los grupos etarios jóvenes y en edad escolar (destacando los segmentos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años).

Casos por quinquenio de edad y sexo (2026)

Sin embargo, al analizar la proporción de defunciones por sexo, las mujeres concentran el mayor porcentaje de fallecimientos con un 63.51%, afectando de manera crítica a los adultos mayores de 70 años a más. Ante este panorama, Munayco enfatizó la necesidad de evitar la automedicación y acudir de forma oportuna a los centros médicos al primer síntoma.

"Tenemos hasta ahora 101 fallecidos directamente por dengue y 46 en investigación. Los fallecidos han incrementado en las últimas 3 o 4 semanas por el aumento de casos en varias regiones. Por eso es importante evitar el retraso al acudir al servicio de salud: las personas, antes de ir, van a la farmacia donde pueden recibir medicamentos que no son adecuados para el manejo del dengue."

Defunciones por edad y grupo etario / Casos por sexo (2026)

La gravedad de la crisis se ve agravada por las deficiencias estructurales en el sistema sanitario. Un reciente informe de la Contraloría General de la República identificó que establecimientos clave en Tumbes carecen de pruebas rápidas, reactivos esenciales y bancos de sangre debidamente implementados con plaquetas.

Además, se identificó que lo centros de salud presentan problemas graves de infraestructura y almacenamiento de vacunas con temperaturas inadecuadas.

Actualización de cifras y signos de alarma

Si bien el especialista señaló inicialmente la cifra oficial de 101 confirmados, la sala situacional y las tablas del CDC del Minsa se mantienen en constante actualización. De este modo, hasta el cierre de esta edición, la cifra acumulada de fallecidos aumentó a 148 decesos, de los cuales 110 ya se encuentran confirmados por la enfermedad.

La escalada del dengue en el Perú pone al descubierto la extrema vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria frente a los embates climáticos y la precariedad en la capacidad de respuesta regional, por lo que urge una intervención multisectorial que combine el fortalecimiento logístico con campañas eficaces de prevención en las regiones más vulnerables del país.