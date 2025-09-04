Martín Vizcarra: Juicio del expresidente debería culminar en diciembre de 2025, según su abogado

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último miércoles, el Poder Judicial ordenó que Martín Vizcarra sea inmediatamente excarcelado del penal Barbadillo, en el que afrontaba prisión preventiva por cinco meses por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Ahora, en la tarde de este jueves 4 de septiembre, el exjefe de Estado abandonó el penal Barbadillo y continuará su proceso en libertad por el delito de cohecho pasivo propio. Al respecto, en diálogo con Exitosa, el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, indicó que el juicio oral contra el expresidente debería estar culminando en diciembre del presente año.

La finalización del juicio oral de Vizcarra

El letrado del exjefe de Estado reveló una probable fecha en la que acabaría el juicio de su defendido lo cual consideró como "un tiempo razonable" debido a que "viene una etapa de ofrecimiento de prueba excepcional".

"Nosotros consideramos que esto debería estar finalizando tal vez en diciembre de este año, es un tiempo razonable porque evidentemente viene una etapa de ofrecimiento de prueba excepcional, existe información que ha sido dada por los testigos que tienen que ser esclarecidas y no pueden quedar un poco ambiguas con otro tipo de medios de prueba, otros testimonios, otros documentales", añadió.

En tal sentido, enfatizó que se tiene que "incoporar la sentencia de colaboración eficaz". Además, subrayó que la decisión del Ministerio Público de requerir prisión preventiva favorece la defensa legal de Martín Vizcarra y explicó la razón.

"Favorece porque en esta defensa de colaboración eficaz se han declarado probado hechos que son contradictorias a las versiones que han dado los colaboradores eficaces en el juicio oral. Estamos súper optimistas en lo que viene", expresó Siccha.

Lo que hará Martín Vizcarra

El abogado de Martín Vizcarra indicó que su defendido continuará sometiéndose a la justicia tal cual como lo ha mostrado duranto todo su proceso penal y estará presente en todas las audiencias del juicio oral.

"Someterse a la justicia, acudir a las citaciones judiciales y fiscales, colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Y, por supuesto, estar presentes en todas las audiencias de juicio oral porque es un compromiso que él ha asumido no solo con esta defensa, sino que además es un compromiso que él ha asumido con la ciudadanía ya como parte personal y política que él tiene", precisó.

