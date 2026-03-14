Integrantes de 'Los Mexicanos' están identificados, según Revoredo: "Muy pronto serán detenidos"

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El general PNP Víctor Revoredo lamentó los recientes atentados reportados contra transportistas en distintos distrito de la capital. Al respecto, se refirió a la banda criminal 'Los Mexicanos', quienes incendiaron un bus de Etsibosa en El Agustino, provocando la muerte del conductor.

Envía mensaje directo a banda criminal

Mediante declaraciones a los medios, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) no dudó en mandar un mensaje directo hacia los integrantes de dicha banda, los cuales ya estarían identificados luego de haber ejecutado este último ataque.

Es así que, según Revoredo la captura y detención de dichos miembros de 'Los Mexicanos' se dará lo más pronto posible, tal cual como se ejecutó la intervención contra integrantes de 'Los Gallegos del Norte', este último viernes 13 de marzo.

"'Los Mexicanos' están identificados y pronto, muy pronto detendrán a 'Los Mexicanos' para que respondan a la justicia, tienen que responder estos irrecuperables nacionales y extranjeros que vienen haciendo daño a nuestros hermanos transportistas, bodegueros y vienen extorsionando a los mototaxistas", dijo ante la prensa.

Serán sometidos a justicia

Al respecto, añadió que estos sujetos deben ser sometidos a la justicia para responder por los delitos que han ejecutado a lo largo del tiempo. Recordemos que, el mismo viernes, se confirmó el fallecimiento del conductor del bus de la empres Simón Bolívar S.A. (Etsibosa) tras no resistir a las graves quemaduras producto de un ataque por parte de dicha banda criminal.

Sobre reunión con Mininter, Arriola y transportistas

De tal modo, Revoredo indicó que desde la Policía Nacional del Perú (PNP) se está trabajando en la línea de inteligencia para enfrentar al crimen organizado. Asimismo, mencionó que ha mantenido reunión con el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y dirigentes transportistas.

Durante dicho encuentro, los dirigentes de transporte de carga pesada y urbano habrían expresado ante las autoridades sus reclamos ante la falta de atención de parte del Estado en torno a la ola de violencia contra dicho sector. "Hemos asumido el compromiso como siempre, continuamos trabajando", precisó.

Cabe mencionar que, estas declaraciones las realizó Revoredo, durante la presentación de los integrantes de 'Los Gallegos del Norte', quienes fueron detenidos por la PNP tras un operativo simultáneo en los distritos de Santa Anita, Lince y San Juan de Miraflores.

De esta manea, Víctor Revoredo ratificó su compromiso en que la Policía Nacional realizará trabajos de inteligencia para dar con el paradero de los integrantes de distintas bandas criminales dedicadas a la extorsión de transportistas, entre ellos 'Los Mexicanos'.