Más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez en las Elecciones Generales 2026

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo 12 de abril, las Elecciones Generales 2026 no solo definirán al nuevo presidente y Congreso, sino que también marcarán un hito en la participación ciudadana: más de 2,5 millones de jóvenes peruanos acudirán por primera vez a las urnas, configurando un recambio generacional que podría influir en los resultados y en la dinámica política del país.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 2,518,576 ciudadanos se incorporan al padrón electoral por primera vez. La cifra representa la mayor inclusión de nuevos votantes en procesos recientes y refleja la actualización continua del registro.

El equilibrio de género también es evidente: 1 millón 211 mil 841 mujeres y 1 millón 253 mil 572 hombres integran este segmento, aportando diversidad y representatividad al electorado.

La región con más votantes nuevos

La región metropolitana de Lima concentra la mayor cantidad de votantes debutantes, con 718 mil 19 jóvenes, casi un tercio del total nacional. Le siguen Piura (163.406), La Libertad (153.819), Cajamarca (122.286) y Cusco (110.015). Estas cinco regiones suman más del 50% de los nuevos electores, lo que anticipa un peso decisivo en la configuración de tendencias regionales y nacionales.

Lima concentra la mayor cantidad de nuevos votantes.

Jóvenes que cumplen 18 años el mismo día

La normativa electoral permite que quienes cumplan 18 años hasta el 12 de abril también ejerzan su derecho al voto. En este grupo adicional figuran 298.269 ciudadanos (143.748 mujeres y 149.500 hombres). Lima vuelve a liderar con 86.497 jóvenes, seguida de Piura (19.107), La Libertad (18.601) y Loreto (13.211). Esta disposición amplía aún más la participación de adolescentes que se estrenan en el proceso democrático.

Reniec comunicó oficialmente esta información a la ONPE, para que se adopten medidas logísticas que faciliten el voto de quienes recién alcanzan la mayoría de edad. Además, exhortó a los jóvenes a verificar el estado de su trámite de DNI y recogerlo oportunamente en las oficinas habilitadas, asegurando así su participación.

La incorporación de más de 2,5 millones de votantes nuevos en las Elecciones Generales 2026 marca un cambio generacional en la política peruana. Con Lima concentrando casi un tercio de este segmento y regiones como Piura y La Libertad sumando cifras significativas, el peso de los jóvenes será determinante en la definición de los próximos líderes del país.

La participación de quienes cumplen 18 años el mismo día de los comicios refuerza la idea de que el proceso electoral se convierte en un verdadero rito de iniciación democrática para una nueva generación.