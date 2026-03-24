Mejores momentos de la segunda fecha del Debate Presidencial: Propuestas radicales y menciones a Cerrón

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A diferencia de la primera fecha, la segunda jornada del Debate Presidencial 2026 fue más propositiva y con menos enfrentamientos directos, pero no estuvo exenta de discursos encendidos y candidatos impetuosos.

Poca expectativa, péro más propuestas en la segunda fecha

Durante la antesala de este segundo día, la falta de simpatizantes y portátiles a escasos minutos del inicio del evento electoral fue notable. Exitosa pudo constantar la presencia de grupos reducidos y bastante dispersos.

La situación se hizo más notoria al comparar la gran cantidad de simpatizantes de diversos partidos que participaron en la primera fecha del debate, como APP, Ahora Nación, Renovación Popular, Avanza País y Primero La Gente.

Esta situación pudo deberse a rostros nuevos o políticos que no se mantienen vigentes en el ámbito mediático. El grupo de candidatos que participaron estuvo conformado por:

Álvaro Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli Aristondo (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Armando Massé Fernández (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) Walter Chirinos Purizaga (PRIN)

(PRIN) Ricardo Belmont Cassinelli (Obras)

(Obras) Charlie Carrasco Salazar (Unido Perú)

(Unido Perú) Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Vladimir Cerrón Rojas (Perú Libre)

(Perú Libre) Carlos Espá Garcés-Alvear (SíCreo)

(SíCreo) George Forsyth Sommer (Somos Perú)

(Somos Perú) Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno)

(Perú Moderno) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Los momentos más destacados giraron alrededor de discursos encendidos, propuestas polémicas y frases que se volvieron virales en redes.

Un enérgico Álvaro Paz de la Barra

El candidato de Fé en el Perú protagonizó momentos enérgicos debido a ciertas actitudes y su comportamiento impetuoso. Ni bien inició su minuto de presentación, el exalcalde de La Molina atinó a pedir disculpas públicas a su esposa y madre de su hijo, la conductora de televisión Sofía Franco, "por palabras desafortunadas".

Posteriormente, adentrándose en el tema de la seguridad ciudadana, Paz de la Barra mostró esposas policiales mientras proponía la implementación de un plan llamado 'Chapa tu corrupto', infringiendo las normas del debate que prohiben exhibir objetos.

#DebatePresidencial

Alvaro Paz de la Barra empieza pidiéndole disculpas a Sofia Franco pic.twitter.com/zKRKP2YY1D — Hanni (@Hanni_Glow) March 25, 2026

También exclamó la frase "¡Hasta acá jodieron al Perú, carajo!" como parte de un discurso confrontacional contra la corrupción.

Fiorella Molinelli prometió capturar a Vladimir Cerrón

La expresidenta de EsSalud se mostró en contra de la pena de muerte, pues considera que, en primer lugar, el Poder Judicial debe funcionar.

Pese a ello, "para demostrar que la autoridad ha vuelto", Molinelli prometió lo que aun no ha podido realizarse: capturar al prófugo de la justicia desde el 2023, Vladimir Cerrón, con apoyo de la inteligencia en un eventual gobierno.

Invocan el "Plan Bukele"

Armando Massé y Walter Chirinos generaron polémica al exponer esta propuesta. Massé, del Partido Democrático Federal, recordó su experiencia en la pandemia y mencionó a Vladimiro Montesinos en el contexto de inteligencia.

Por su parte, Chirinos, del PRIN, dijo que su plan contra la criminalidad lo diseñó con tiempo de anticipación con la participación de Rogelio Rivas, asesor del presidente de El Salvador, Nayik Bukele, y de Rocío Chávez, asesora principal de Montesinos.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Durante su minuto de presentación, el candidato presidencial del PRIN, Walter Chirino, reafirmó que con Vladimiro Montesinos ha desarrollado un plan de seguridad con inteligencia. Indicó que el exministro del Interior de Nayib Bukele también trabajó con él... pic.twitter.com/kH8a7yBbNB — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Plantean deshacerse de instituciones de transporte

El debate también dejó un momento controversial en materia de transporte luego de que el candidato Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido del Perú, anunciara una drástica medida: la eliminación de instituciones como la SUTRAN y la ATU.

"Se eliminará el ATU, la SUTRAN, la total reorganización de transporte", afirmó de manera categórica, generando reacciones inmediatas en el panel y entre sus contendores.

Consultado por el moderador sobre esta propuesta, Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, no dudó en respaldarla de forma contundente.

"Cien por ciento de acuerdo", respondió inicialmente, para luego profundizar su postura crítica. "Nosotros hemos retrocedido 100 años con esto", enfatizó, cuestionando el funcionamiento de las actuales autoridades del transporte.