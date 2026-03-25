José Williams está internado en clínica local: Candidato presidencial fue sometido a una operación

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato presidencial por el partido de Avanza País, José Williams Zapata, permanece internado en una clínica local tras haber sido sometido a una operación por una hernia inguinal. Como se recuerda, el candidato participó en el debate presidencial 2026, hace tan solo dos días.

Williams se pronunció tras ser operado

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el general EP (R) realizó una publicación en donde informó sobre la intervención médica, la cual se realizó este miércoles 25 de marzo, a tempranas horas de la mañana. Además, brindó más detalles sobre su estado de salud.

En esa línea, Williams indicó que su internamiento se produjo este martes 24, debido a que tenía que ser operado por una hernia inguinal. Si bien no precisó en que centro médico se encuentra, detalló que la intervención se llevó a cabo exactamente a las 06:00 am de este miércoles.

Agradeció a su partido y a simpatizantes

De tal modo, expresó su agradecimiento a Dios debido a que la operación fue completamente exitosa, por lo que se mantiene en un estado de recuperación. Según precisó, los médicos le darán el alta respectiva, mañana 26 de marzo, por lo que aseguró continuará con sus actividades en miras a las próximas elecciones generales 2026.

"El día de ayer fui internado en una clínica local y hoy, a las 6.00 am, fui sometido a una operación por una hernia inguinal. Gracias a Dios, la intervención fue exitosa y me encuentro en recuperación. Mañana, 26 de marzo, me dan de alta y retomaré mis actividades", escribió en sus redes sociales, este miércoles 25 de marzo.

Cabe mencionar que, el candidato de Avanza País se dio un tiempo para agradecer a su partido político, el cual se habría mantenido pendiente de su estado de salud. Asimismo, expandió su saludo hacia los simpatizantes que habrían demostrado su preocupación ante dicha intervención.

El día de ayer fui internado en una clínica local y hoy, a las 6.00 a.m., fui sometido a una operación por una hernia inguinal.



Gracias a Dios, la intervención fue exitosa y me encuentro en recuperación. Mañana, 26 de marzo, me dan de alta y retomaré mis actividades. Agradezco... — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) March 25, 2026

Al haber realizado dicha publicación, las diferentes figuras políticas no dudaron en desearle una pronta recuperación. Este fue el caso del expresidente de la República, José Jerí Oré. Asimismo, colegas como Alejandro Cavero, le enviaron fuerzas para reponerse.

De esta manera, el candidato presidencial de Avanza País, José Williams, aseguró que continuará con su campaña política, a pesar de haber sido recientemente operado. Esto en el marco de los pocos días que faltan para que se lleve a cabo las elecciones generales 2026, las cuales se ejecutarán el próximo 12 de abril.