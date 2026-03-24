Fiorella Molinelli cuestiona a Pedro Castillo en debate presidencial y revive polémica frase sobre la pobreza

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata Fiorella Molinelli protagonizó uno de los momentos más comentados del debate presidencial al lanzar una crítica directa contra el exmandatario Pedro Castillo. Su intervención se centró en cuestionar los resultados de su gestión, especialmente en materia social, utilizando cifras y referencias a políticas públicas recientes.

Durante su participación, la candidata señaló que no se debe repetir discursos que, según indicó, no se tradujeron en mejoras reales para la población. El mensaje apuntó a contrastar promesas políticas con resultados concretos, en medio de un escenario electoral marcado por la desconfianza ciudadana.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, resaltó en su intervención que su agrupación política es la única que no lleva sentenciados como candidatos. Agregó que es necesario despolitizar los ministerios.



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Crítica directa al legado de Castillo

En su intervención, Molinelli hizo referencia a una de las frases más recordadas del exjefe de Estado para sustentar su cuestionamiento. "No dejarnos llevar por esa frase representativa de Pedro Castillo, 'No más pobres en un país rico'", expresó durante el debate.

A partir de esa idea, remarcó que los resultados fueron contrarios a lo prometido. "Pero nos regalaron 600 mil nuevos pobres. Más niños con anemia y desnutrición crónica infantil", añadió, vinculando su crítica a indicadores sociales que han sido reportados por entidades oficiales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El eje de su discurso fue evidenciar un retroceso en condiciones de vida, apelando a cifras sobre pobreza y salud infantil. Este enfoque buscó reforzar su posición frente a otros candidatos, en un contexto donde los temas sociales ocupan un lugar central en la campaña.

Cuestionamientos a la gestión y politización del Estado

En otro momento, Molinelli también hizo referencia a problemas dentro del aparato estatal. "Un ministerio que gobernó Boluarte y donde casi envenenaron a nuestros niños con carne de caballo", afirmó, aludiendo a cuestionamientos sobre programas públicos.

Además, sostuvo que es necesario replantear la forma en que se administra el Estado, señalando que las instituciones no deben responder a intereses partidarios. "Para eso hay que despolitizar al Estado. Quitarle a la familia de los partidos el que sean dueños de los ministerios", indicó.

Este planteamiento se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión pública en el país, donde diversos sectores han señalado la necesidad de fortalecer la institucionalidad y reducir la influencia política en áreas clave como salud y educación.

El intercambio durante el debate refleja cómo los candidatos buscan posicionarse frente al electorado mediante críticas al pasado reciente. La mención directa a Pedro Castillo y el uso de indicadores sociales evidencian una estrategia centrada en marcar distancia y enfatizar problemas aún vigentes en el país.