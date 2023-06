Más de 3000 ambulantes serán reubicados en Huerta Encontrada en el Jr. Amazonas

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima informó que más de 3000 ambulantes serán reubicados en la cuadra 7 de Jirón Amazonas en la feria bazar Huerta Encontrada.

El equipo de Exitosa llegó hasta el Centro de Lima para evaluar el acceso y equipamiento del nuevo lugar donde podrán ser trasladadas las personas dedicadas al comercio ambulatorio.

Feria Huerta Encontrada

De acuerdo a nuestra reportera, para poder llegar hasta el espacio de casi una hectárea se debe de tomar una vía alterna que toma más de 10 minutos en auto particular.

Así, dio cuenta de que el lugar donde serán instalados los stands aún ha sido equipados por completo.

Si bien la Municipalidad de Lima dejó en claro que durante tres meses los ambulantes no tendrán que pagar por estos espacios, sus puestos de trabajo aún no están listos. Por lo que, los comerciantes no pueden instalarse.

Trabajos incompletos

Asimismo, se había asegurado que habría mayor iluminación, áreas verdes y seguridad; sin embargo, los trabajos para su implementación aún no han sido culminados.

Debido a la dificultad de acceso vía automovil, los compradores tendrían que llegar caminando hasta el lugar. De modo que, resulta necesaria la presencia policial que habían anunciado pero aún no llega.

De acuerdo al alcade Rafael López Aliaga, la feria bazar será inagurada este viernes 2 a las 13:00 horas. El primer grupo de comerciantes que empezarían funciones serían aquellos que presenten discapacidades físicas, madres solteras, o algún de tipo de caso particular.

Amplían zona rígida

La Municipalidad Metropolitana de Lima amplió la zona rígida para los ambulantes e incluyó al 'Tríangulo de Grau' dentro del espacio con restricciones.

El conocido sector, comprendido por las avenidas Abancay, Grau y Nicolás de Piérola, así como calles adyacente, se suma a los espacios colindantes a Mesa Redonda y Mercado Central en los que ya era válida la restricción.

"Ampliar los alcances del Decreto de Alcaldía N° 010, aprobado el 11 de mayo de 2023, incorporando como zona rígida para el comercio informal a la zona denominada Triángulo de Grau", se lee en la medida publicada el último jueves.

La Gerencia de Fiscalización y Control presentó el último 22 de mayo un informe de sustento a la disposición.

En el documento oficial, recomienda priorizar la liberación de "espacios invadidos" por el comercio informal en las mencionadas vías.

"Con el fin de mejorar la accesibilidad de los visitantes al conglomerado comercial; y ejercer un correcto control en la zona", se lee en el escrito.

De esta manera, la Municipalidad de Lima se encargá de reubicar a más de 3000 ambulantes en la feria bazar Huerta Encontrada en el Jr. Amazonas.