General de la PNP Óscar Arriola viajará a Chile mientras crece ola de inseguridad y violencia en el Perú

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La reciente autorización del viaje del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, a Chile ha generado atención debido al contexto en el que se produce. El desplazamiento se realizará del 26 al 29 de abril de 2026 para asistir al 99° aniversario de Carabineros de Chile, según una resolución del Ministerio del Interior.

El documento oficial señala que la participación responde a una invitación institucional y busca fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en seguridad. Además, precisa que el viaje se realiza en comisión de servicio, lo que implica funciones estrictamente oficiales.

Autorización y financiamiento del viaje

De acuerdo con la resolución ministerial, los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno serán cubiertos por Carabineros de Chile, mientras que el Estado peruano asumirá el costo de los pasajes aéreos por un monto de 530 dólares. Esta distribución se sustenta en acuerdos previos entre ambas instituciones.

Asimismo, se establece que el jefe de la PNP deberá presentar un informe detallado en un plazo máximo de 15 días tras su retorno, en el que se consignen las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Este requisito forma parte de las normas que regulan los viajes oficiales de funcionarios públicos.

El documento también subraya que la autorización cumple con la legislación vigente, incluyendo la ley de presupuesto 2026 y las normas sobre viajes al exterior. El objetivo central es garantizar que el desplazamiento responda al interés institucional y nacional.

Contexto de inseguridad en Perú

La autorización del viaje coincide con un escenario complejo en materia de seguridad ciudadana. En los últimos meses se ha reportado un incremento de delitos como extorsión, sicariato y robos, lo que ha generado preocupación en la población.

Estas acciones buscan mejorar la cooperación internacional frente al crimen organizado. Sin embargo, el contexto actual mantiene el foco en la gestión interna de la seguridad, especialmente en zonas urbanas donde se han intensificado los casos de violencia.

Además, se han aplicado medidas como estados de emergencia en algunos distritos, lo que refleja la magnitud del problema. En ese marco, la presencia de las autoridades policiales resulta clave para la ejecución de estrategias de control y prevención.

Los viajes oficiales deben estar debidamente sustentados en el interés institucional, lo que incluye actividades que permitan mejorar capacidades y coordinación con otras fuerzas policiales de la región.

El viaje de Arriola a Chile fue autorizado en un contexto de inseguridad en Perú, con aumento de extorsión y violencia, mientras el Gobierno sostiene que estas acciones fortalecen la cooperación internacional y la lucha contra el delito.