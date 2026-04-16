Material electoral demoró porque personal de ONPE no lo tenía listo, asegura abogado de Galaga

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego del caos ocurrido en las elecciones generales del 12 de abril, Exitosa conversó con el abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, para conocer su versión de los hechos. Durante esta charla, el letrado aseguró que la responsabilidad en la demora del material electoral fue del personal de ONPE ya que ellos no lo tenían listo para su traslado.

Galaga responsabiliza a ONPE por demora en el material electoral

Durante la charla, el representante legal de los transportistas aseguró que en todo momento cumplieron con el contrato firmado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por ejemplo, este acuerdo indicaba que sus camiones debían estar presentes en el almacén de la entidad ubicada en Lurín desde la noche del viernes, lo cual cumplieron e incluso reveló que el gps de cada unidad podría acreditarlo.

"De acuerdo a los términos de referencia del contrato que teníamos, nosotros teníamos la obligación de tener los camiones a las 11 de la noche del vía viernes y los gps de los camiones dan respuesta de que eso fue así", indicó.

Seguidamente, Castillo reconoció que hubo una demora en la entrega de material electoral en los 15 colegios que no pudieron votar durante el 12 de abril, pero desligó cualquier tipo de responsabilidad de la empresa Galaga.

Según reveló, fue el personal de ONPE los que no estuvieron listos con toda la documentación que sería llevada a los centros educativos lo que dejó en espera a 35 unidades sin poder cumplir con su finalidad.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En exclusiva para Exitosa, el abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, reveló que el material electoral demoró en ser trasladado a los centros de votación debido a que el personal de la ONPE no lo tenía listo para ser cargado. "Tenemos pruebas que... pic.twitter.com/Nk0qJDcDnL — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

"Se inició el traslado de los bienes, se llegó a destino de acuerdo al contrato, salvo esos 15 colegios finales. Pero ¿Por qué no se llegó a esos colegios en la hora adecuada? Porque el personal de la ONPE no tenía el productor para cargar listo para que nosotros podamos subirlo a los camiones el sábado en la noche", añadió.

Afectó a otros colegios

En esa misma línea, el representante legal de los transportistas aseguró que el retraso presentado terminó afectando a otros centros de votación en toda Lima Metropolitana lo cual afectó a la instalación de mesas.

Además, exigió a Piero Corvetto a rectificarse de sus palabras luego de haberlos culpado directamente por el caos generado el último domingo.

Para repasar, el abogado de la empresa de transportes Galaga, Cristian Castillo, aseguró que la demora en la entrega del material electoral fue entera responsabilidad de ONPE ya que no tenían el cargamento listo para subirlo a los camiones.