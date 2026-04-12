Contraloría alertó sobre subcontrato de vehículos para el traslado del material electoral: Solicitará información a la ONPE

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el vocero de la Contraloría, Guzmán Vera, advirtió que se habrían subcontratado vehículos para el traslado de material electoral. Ante ello, anunció que la entidad solicitará información a la ONPE para esclarecer estos hechos.

Contraloría y su alerta sobre subcontrato de vehículos

La jornada electoral desarrollada este domingo 12 de abril se vio totalmente perjudicada por la ausencia de material electoral en los centros de local de votación por tal motivo en representación de la Contraloría de la República del Perú, el vocero Guzmán Vera, explicó a detalle lo suscitado.

Acerca de ello, afirmó que desde febrero en adelante se viene desplegando varios equipos a nivel nacional y que han estado presente en la instalación de las oficinas de procesos electorales. Sobre ello indicó que inclusive han realizado informes. "Hemos estado dentro del programa de despliegue del material operativo", agregó.

"Específicamente en el caso de Lima, el día viernes nos constituimos a un equipo y ahí encontramos falencias que íbamos poniendo conocimiento directamente a la ONPE", señaló.

En tal sentido, subrayó que dentro de dichas fallas se encontraba el retraso de los vehículos que estaban asignados para distribuir ese material electoral, el tipo, la condición del vehículo así como la estructura. Todo ello repercutió en lo sucedido en varios locales de sufragio este día: la no distribución oportuna de dicho material.

"Estamos constituidos con equipos a nivel nacional para ver ese proceso de operatividad y si es que efectivamente o no, se han distribuido los materiales electorales dentro de los colegios. Las primeras estadísiticas nos dicen que no se ha cumplido con ese objetivo y eso ha impactado en que los electores no puedan acudir a las urnas a ejercer su derecho de voto"

¿Qué notó la Contraloría en los vehículos que trasladarían el materal electoral?

Al ser consultado sobre qué notó la Contraloría en los vehículos que iban a trasladar el material electoral. Respecto a ello se refirio sobre la cantidad de vehículos que tenían la función de desplegar todo el equipo. "Contratamos 160 vehículos que no llegaron en su totalidad", subrayó.

"Había una insuficiente capacidad de vehículos que pidiendo las explicaciones de manera directa a los funcionarios de la ONPE estos nos dijeron que se iba a regularizar dentro del proceso de la madrugada", señaló.

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