Corte de AGUA en Lima: ¿Qué distritos no tendrán servicio el lunes 16 de marzo y a qué hora vuelve?

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que ejecutará una nueva jornada de interrupción temporal del servicio el lunes 16 de marzo. Conoce qué zonas de Lima se verán afectadas.

Sin agua el 16 de marzo en Lima: ¿Por qué?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal anunció que el corte temporal del servicio de agua potable se realizará en algunos distritos de la capital debido a los trabajos de mantenimiento y acciones para evitar averías futuras en el suministro.

En ese marco, Sedapal recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, verificar las zonas comprometidas y revisar los horarios establecidos para la suspensión del servicio. Entre las recomendaciones está almacenar agua en recipientes limpios desde ya para aminorar el impacto de la restricción programada para el lunes.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado.

Interrupción del servicio en Chorrillos

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sin servicio de agua en Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

de La Molina: Todo el distrito. Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santiago de Surco

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Es así como se anunció que habrá corte de agua en distritos de Lima el lunes 16 de marzo. En caso de que el servicio no sea restablecido en el horario indicado, exhortó a los usuarios a comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano y así saber el motivo de la demora.