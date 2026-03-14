Ethel Pozo habla por primera vez sobre supuesta relación clandestina con Yaco Eskenazi

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conductores de La granja VIP Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se reunieron con la prensa. Allí, ambos se enfrentaron a la polémica que surgió sobre un supuesto romance secreto entre ellos durante su época en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Ethel Pozo desmiente relación clandestina

Durante la conferencia de prensa realizada el viernes 13 de marzo, Ethel Pozo recordó que el rumor surgió en 2018, en los pasillos de América Televisión, pero que "ese rumor no tiene pies ni cabeza. Nosotros hemos mantenido siempre una amistad".

La hija de Gisela Valcárcel también aclaró que nunca habría un romance con Yaco Eskenazi. "Ni en esta ni en otra vida", dijo, y explicó que la especulación se alimentó en parte porque ambos participaron en una obra infantil en el Teatro Municipal, lo que solo reforzó la cercanía profesional y la amistad entre ellos.

Además, Ethel Pozo reveló que cuando los rumores comenzaron, ella contactó a Natalie Vértiz para dejar claro que se trataba de chismes malintencionados.

"Me dijo: 'no tienes nada que escribir'. Y le dije, 'pero igual me gustaría'. O sea, qué horrible este rumor de gente mala, baja... jamás de los jamases'", recordó entre risas nerviosas.

Yaco Eskenazi defiende su amistad

Por su parte, Yaco Eskenazi aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la amistad entre hombres y mujeres. "A veces es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más".

"Entonces, se inventan, especulan y algunas personas son muy ligeras en soltar información que puede hacer que la gente crea que hay cosas, pero definitivamente no... Siento que es maldad pura", añadió.

El conductor añadió que tanto él como Ethel tienen relaciones estables y que sus parejas entienden perfectamente la naturaleza de su amistad.

Reacción de Natalie Vértiz tras reconciliación

En su podcast, Yaco Eskenazi reveló que Natalie Vértiz reaccionó despreocupada ante su reconciliación con Natalie Vértiz y le dijo:

"Nada, Natalie me dijo qué paja, habla con ella. Algo que he aprendido es que cuando la vida a veces nos golpea con temas de salud, con cosas de nuestra familia difíciles de superar, te das cuenta que no hay nada más importante que estar en paz y que no es necesario pelear con nadie".

Así, antes del estreno de La granja VIP, Ethel Pozo habló por primera vez sobre la supuesta relación clandestina con Yaco Eskenazi, desmintiendo categóricamente los chismes y dejando claro que entre ellos solo hay amistad y profesionalismo.