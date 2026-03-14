Caen 'Los Gallegos del Norte': PNP detuvo al líder de la banda dedicada extorsionar transportistas

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a diez presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Gallegos del Norte', quienes se dedicaban a a extorsionar a transportistas bajo la modalidad del cobro de cupos y el sicariato.

Operativos liderados por Divisiones de la PNP

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) brindó detalles sobre lo que fueron los operativos realizados durante horas de la madrugada del último viernes 13 de marzo en distintos distritos de la capital.

"Estos sujetos cobraban entre 40 soles y 300 soles semanales a nuestros transportistas, esta intervención se realiza a raíz de los últimos hechos en agravio a nuestros hermanos transportistas (...) Estos ciudadanos extranjeros se graban y ofrecen estos atentados a través de vehículos menores como motocicletas", dijo a la prensa.

Las intervenciones se realizaron a través de efectivos de la División de Delitos Transnacionales y la División de Extorsiones, quienes también realizaron un articulado con inteligencia. Según Revoredo, esta diligencia se realizó en el marco de los recientes ataques armados perpetuados contra transportistas.

Tenían en la mira a funcionario de la ATU

Al respecto, resaltó la capacidad de respuesta de la PNP; sin embargo, aún falta mucho trabajo por ejecutar para dar con la captura de más extorsionadores que atentan contra transportistas, empresas y hasta pasajeros que, también ven expuestas sus vidas ante la ola de inseguridad ciudadana que sufre el país.

De acuerdo a Revoredo, la mencionada banda criminal tenía en la mira a un funcionario de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) , a quien planeaban atacar en los próximos días; ello se conoció a través de los detectives de la PNP, por lo que se decidió acelerar los operativos.

Líder de la banda también fue detenido

Cabe mencionar que, durante las intervenciones también se detuvo al líder de dicha banda, quien fue identificado como Cleyver Adrián Colina, de 25 años de edad y de nacionalidad venezolana. Este sujeto fue sorprendido por la PNP mientras permanecía en su vivienda ubicada en Lince.

¡Golpe a facción del Tren de Aragua!



En un megaoperativo en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la @PoliciaPeru capturó al cabecilla e integrantes de Los Gallegos del Norte, dedicados a extorsionar a empresas de transporte público en Santa Anita y zonas aledañas. pic.twitter.com/RMehwsFGi5 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 13, 2026

Durante el operativo, el sujeto se asomó por la ventana de una vivienda de cuatro pisos; al darse cuenta de ello, los efectivos policiales le ordenaron levantar las manos y no huir. Fue así que, procedieron con su detención para luego trasladarlo la dependencia policial correspondiente y así se puedan continuar las diligencias de ley.

Es así como, efectivos de la PNP detuvieron a integrantes y al líder de la banda 'Los Gallegos del Norte', tras operativos en simultáneo en los distritos de Santa Anita, Lince y San Juan de Lurigancho.