El último FERIADO de junio que crea un fin de SEMANA LARGO en Perú: ¿Cuándo será y por qué?

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Junio aún tiene un último feriado nacional que permitirá a la ciudadanía disfrutar de un fin de semana largo. Conoce cuándo se dará ese descanso y el motivo detrás de la medida según la normativa vigente que beneficiará a miles de trabajadores y estudiantes.

¿Cuándo será el último feriado en junio 2026 y por qué?

El 7 de junio fue feriado por la Batalla de Arica y el 'Día de la Bandera' (incorporada oficialmente al calendario de feriados nacionales mediante la Ley N.° 31788), pero no solo esa fecha permitió a las personas aprovechar en descansar y alejarse de la rutina laboral, sino que este mes también trae consigo otra fecha especial.

De acuerdo al Decreto Legislativo 713, el cual, en conjunto con las normas laborales excepcionales que rigen durante el actual periodo de emergencia nacional, establece los días no laborables y feriados nacionales; el último feriado en junio será el lunes 29. ¿Cuál es el motivo? Pues bien, la normativa precisa que en esa fecha se celebrará el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa.

Al caer un día lunes este feriado nacional, la ciudadanía podrá aprovechar de un fin de semana largo de tres días consecutivos si se suman al sábado y domingo, fechas en donde se descansa habitualmente:

Sábado 27 de junio: Día de descanso habitual, principalmente para el sector público.

Día de descanso habitual, principalmente para el sector público. Domingo 28 de junio: Día de descanso habitual.

Día de descanso habitual. Lunes 29 de junio: Feriado nacional por 'Día de San Pedro y San Pablo'.

¿Quiénes se verán beneficiados con el feriado nacional?

El feriado nacional el 29 de junio beneficiará tanto a trabajadores del sector público como para los del privado. En caso formes partes del último grupo y no te toque laborar ese día, recuerda que deberán compensarte con un pago triple o un día libre posteriormente.

Día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio.

Feriados nacionales que restan el 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que puedes ir alistando las maletas para disfrutar del último feriado de junio en Perú: el lunes 29 en conmemoración al Día de San Pedro y San Pablo, dos de las figuras más importantes del cristianismo y considerados pilares de la Iglesia Católica.