San Miguel: Taxista fue asesinado en circuito de playas de la Costa Verde

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En San Miguel, un joven taxista de 23 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves 22 de enero. Unos ciclistas que transitaban por la zona encontraron el cuerpo del joven con un impacto en la cabeza. El crimen se encuentra en investigación a manos de la Fiscalía.

Asesinan a taxista en la bajada Escardó

El aumento por homicidios en el Perú sigue en aumento. Durante la madrugada de este jueves 22 de enero, un joven taxista de 23 años identificado como Anderson Huapaya Ramírez fue asesinado a manos de criminales en el circuito de playas de la Costa Verde.

De acuerdo a información preliminar, el cuerpo de la víctima habría sido encontrado por unos ciclistas que transitaron por la zona y se dieron con la escena del crimen. Con la llegada de las autoridades policiales y de Fiscalía a la zona se encontró que el joven recibió un impacto de bala en la cabeza.

El crimen impactó a los familiares de la víctimas los cuales refirieron que el joven salió de su domicilio ubicado en el Callao tras recibir una llamada telefónica que lo motivó a salir de su vivienda. En el transcurso de las horas sus allegados se enteraron que había sido ultimado.

Fiscalía inició investigación por crimen

Tras el crimen, la Fiscalía Penal Corporativa de San Miguel (Primer Despacho) dio inicio a realizar las diligencias urgentes por el delito de homicidio en agravio del Huapaya Ramírez tras haber sido hallado sin vida.

Para continuar con las siguientes diligencias, el fiscal provincial Eloy Acaro López dispuso el levantamiento del cadáver el cual fue trasladado hacia la Morgue Central de Lima.

Debido a que la zona contaba con cámaras de videovigilancia alrededor del hecho, la Fiscalía dispuso que personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) San Miguel-Magdalena del Mar recoja los registros visuales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal Corporativa de San Miguel (Primer Despacho) realiza diligencias urgentes en investigación por el delito de homicidio en agravio de Anderson Huapaya (23), taxista cuyo cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la Bajada... pic.twitter.com/kB2kyOmkqQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 22, 2026

Con ello, se trazará el recorrido usado por los criminales antes y posterior al ataque en contra del joven taxista de 23 años. Como medida adicional, se dispuso a tomar las declaraciones de los testigos que encontraron el cadáver y los familiares de la víctima para esclarecer el móvil del ataque.

