Accidente de Metropolitano habría sido producido por falla humana, sugiere experto

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente ocurrido el 26 de enero en la estación México del Metropolitano, que dejó 46 personas heridas, continúa bajo investigación. Sin embargo, ya surgen hipótesis sobre las posibles causas. Para el exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional, Franklin Barreto, la principal explicación apunta a una falla humana.

En diálogo con Exitosa, Barreto sostuvo que el choque del bus contra la infraestructura del puente no estaría relacionado con problemas mecánicos, sino con un error del conductor.

"Pienso yo que la primera hipótesis está relacionada con la falla humana. Y esto porque en realidad, un vehículo de 15 años que se dedica a este tipo de transporte por una vía exclusiva tiene constantes revisiones. Eso ya lo van a descartar las investigaciones, pero la principal hipótesis es la falla humana, teniendo en cuenta que la primera causa de los accidentes de tránsito está relacionada con la imprudencia del conductor", explicó.

Imprudencia y falta de profesionalización

El especialista cuestionó la preparación de los choferes en el país, siendo que muchos de los mismos no llegan a ser conscientes de la responsabilidad que implica transportar la vida de cientos de personas a diario.

"Los conductores acá no son profesionales, en el buen sentido de la palabra. Es decir, no tienen consciencia de la responsabilidad que conlleva trasladar a personas bajo su cuidado. En este caso tenemos más de 40 personas heridas; el mismo conductor quedó aprisionado dentro del vehículo y esto supone un gran impacto", señaló.

Barreto subrayó también que el impacto contra el muro evidencia que no se trató de un conductor inexperto en la ruta, sugiriendo que el choque pudo deberse a una distracción por parte del conductor o, incluso, el cansancio.

"Es un conductor que conoce muy bien la vía, no alguien que transita por primera vez. La pérdida de control en estos casos puede darse de dos formas: por algún tipo de distracción o también el cansancio", indicó.

Barreto descarta que se pueda tratar de una falla mecánica

Cultura de descanso insuficiente

El exjefe de investigación de accidentes de tránsito advirtió que muchos choferes trabajan sin periodos adecuados de descanso, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Ello devela un posible problema dentro de la ATU, el cual resulta necesario abordar para asegurar la integridad de su propio personal.

"No hay una cultura de choferes profesionales. Muchos de ellos, que nosotros pensaríamos que recién empiezan a trabajar, vienen de un periodo de no haber descansado correctamente", agregó.

La hipótesis de falla humana abre un debate sobre la responsabilidad y profesionalización de los conductores en el transporte público. Mientras las investigaciones oficiales continúan, expertos como Barreto insisten en que la imprudencia y el cansancio son factores recurrentes en los accidentes de tránsito en el país, y que el caso del Metropolitano no sería la excepción.