Metropolitano: Reportan demoras y largas colas en estaciones Chimpu Ocllo e Izaguirre en Lima Norte

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que abordar un bus en el Metropolitano se ha convertido en verdadero suplicio para los miles de pasajeros que se movilizan en este sistema de transporte. En ciertas oportunidades, la demora en los buses ha generado malestares y un largo tiempo de espera que termina por perjudicar a los pasajeros.

Reportan demoras en estaciones del Metropolitano en Lima Norte

Ahora, durante las primeras horas de este martes 28 de octubre, se ha reportado largas colas en las estaciones Izaguirre y Chimpu Ocllo en Lima Norte. De acuerdo a un usuario en redes sociales, los ciudadanos llevan esperando más de 1 hora para poder abordar una unidad.

@Metropolitano_L llevamos 1 hora y 20 minutos esperando que lleguen los buses la cola llega hasta la calle y los orientadores solo dicen que no hay buses y que no se devuelve el pasaje, estación chimpu ocllo @ATU_GobPeru pic.twitter.com/ReAd7fHus6 — Miki Garcia (@Miguel_LXC) October 28, 2025

Producto de este tiempo de espera, las colas han llegado hasta los exteriores de la estación poniendo en riesgo la integridad de las decenas de pasajeros que continúan aguardando. Además, los orientadores de ATU no saben dar respuesta y solo atinan a indicar que hay demora en los buses.

"Llevamos 1 hora y 20 minutos esperando que lleguen los buses, la cola llega hasta la calle y los orientadores solo dicen que no hay buses y que no se devuelve el pasaje, estación Chimpu Ocllo", indicó el pasajero Miki García.

En la estación Izaguirre el panorama es similar ya que las personas se encuentran esperando hasta en la pista de avenida Túpac Amaru ante la demora de las unidades. De parte de la Autoridad de Transporte Urbano no hay un pronunciamiento oficial por lo que los pasajeros continúan sin respuesta alguna.

#AlertaNoticias



Cola de usuarios en la Estación Izaguirre llega hasta el carril exclusivo del Metropolitano en Independencia



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/VyNf7t1PAI — Canal N (@canalN_) October 28, 2025

Anuncian plan de desvío tras nueva salida del Señor de los Milagros

Todo haría indicar que la extensa demora en la llegada de los buses del Metropolitano hasta Lima Norte se daría a raíz de la nueva salida procesional del Señor de los Milagros. En ese sentido, ATU habría anunciado este último lunes los cambios de ruta de los servicios regulares y expresos.

De acuerdo al pronunciamiento, cuando el recorrido del Cristo Moreno se encuentre en la avenida Tacna los expresos transitarán normalmente por la avenida Alfonso Ugarte, al igual que la A. Mientras tanto, el servicio C solo llegará hasta Estación Central.

Pero cuando la procesión llegue a la avenida Alfonso Ugarte, todos los servicios se movilizarán por el centro de Lima para luego continuar su recorrido.

De esta manera, usuarios de Lima Norte reportar largas colas y demora de más de 1 hora en las estaciones Izaguirre y Chimpu Ocllo del Metropolitano.