"Michael": Película debuta con más de USD 300 millones y se vuelve la biopic con mejor estreno de la historia

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Cifras exhorbitantes

"Michael", la biopic que retrata la vida y carrera del "Rey del Pop", se convirtió en un fenómeno mundial desde su primer fin de semana en cartelera. La película recaudó más de 314 millones de dólares a nivel global, con 97 millones en Estados Unidos y 217 millones en mercados internacionales, cifras que la posicionan como la biopic musical más taquillera de la historia en su debut.

El impacto fue inmediato: superó la inversión de producción, rompió récords y se consolidó como uno de los estrenos más importantes del año. El éxito es aún más notable si se considera que el presupuesto rondaba los 200 millones de dólares, financiados por Lionsgate, Universal y el estate de Michael Jackson.

En apenas un fin de semana, la producción recuperó lo invertido y abrió la puerta a proyecciones que, según la revista Variety, podrían superar los 700 millones de dólares globales, ubicándola entre los mayores éxitos de la compañía junto a sagas como Los juegos del hambre y Crepúsculo.

Público vs. crítica

Uno de los aspectos más comentados fue el contraste entre la recepción temprana de la crítica y la respuesta del público. En Rotten Tomatoes, apenas el 38% de las reseñas fueron positivas, con cuestionamientos por ofrecer una visión "sanitizada" de la vida del cantante y omitir episodios controvertidos.

Sin embargo, las audiencias mostraron un entusiasmo arrollador: la película obtuvo un 97% de aprobación en el mismo portal y un A- en CinemaScore, lo que demuestra una fuerte respuesta de la audiencia frente a un 'público especializado', no falto de cuestionamientos por puntuar con mayor nota otros filmes que fueron rechazados por el público.

Pese a opinión de los críticos, el filme arrasó con reseñas del público.

Además, otro dato no menos importante, según PostTrak, revela que el 61% de los espectadores fueron mujeres y el 66% de esta misma audiencia eran mayores de 25 años, reflejando así el gran impacto que tiene el artista en el publico femenino aún en 2026.

En redes sociales, los comentarios destacaron la emoción de ver recreados los grandes conciertos y éxitos de Jackson. Muchos usuarios compartieron imágenes y videos de las funciones, subrayando que el filme "tiene a las audiencias de pie, cantando y bailando". Este contraste refuerza la idea de que, más allá de las críticas, el legado musical de Jackson sigue siendo un imán para el público.

Récords y comparaciones

El debut de Michael superó ampliamente a otros biopics musicales que marcaron época. Bohemian Rhapsody había logrado 51 millones en su estreno y Straight Outta Compton 60 millones, cifras que quedaron muy por debajo de los 97 millones alcanzados por la película de Jackson en Estados Unidos.

Lionsgate es la misma productora detrás de la biopic de Freddie Mercury

Además, se convirtió en el segundo estreno más taquillero del año en ese país, solo detrás de Super Mario Galaxy: La película, que había alcanzado 131 millones. Este éxito inicial ha llevado a Lionsgate a considerar la posibilidad de una secuela, dependiendo del desempeño en las próximas semanas.

Más allá de las cifras, Michael confirma que la figura de Jackson sigue siendo un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones. El biopic no solo recuperó la inversión en tiempo récord, sino que también abrió un debate sobre la relación entre crítica y público, mostrando que la fuerza del legado musical puede imponerse incluso frente a reseñas adversas.