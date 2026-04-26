Paris Jackson arremete contra el estreno de la película biográfica de su padre por falta de honestidad

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La hija del mítico cantante ha generado un terremoto mediático al desvincularse totalmente del estreno mundial de la película biográfica. Según Paris Jackson, la cinta presenta graves inexactitudes históricas que manchan el legado de su padre, calificando el guion actual como una "fantasía de Hollywood".

Inexactitudes en el guion de Lionsgate

La joven de 28 años reveló que su distanciamiento no es reciente, sino que se gestó tras leer los primeros borradores del guion. Según fuentes cercanas a la familia Jackson, Paris intentó corregir diversos pasajes que consideraba engañosos sobre la vida privada de Michael, pero sus observaciones fueron ignoradas.

"No le digan a la gente que fui 'útil' en el rodaje... tuve 0% de participación", señaló la actriz.

Este rechazo frontal surge en un momento clave, mientras el resto de sus hermanos y primos promocionan la cinta. La modelo y actriz sostiene que la narrativa fue manipulada por los administradores del patrimonio, priorizando los beneficios económicos por encima de la verdadera historia del artista.

La heredera del cantante manifestó que prefiere mantener su integridad personal antes que validar un producto que considera ficticio. Para Paris, la industria cinematográfica busca suavizar la realidad para vender más entradas, ignorando la complejidad emocional y los conflictos que realmente rodearon a su progenitor.

Se les estuvo di y di:



París Jackson nunca ha estado complacida o de acuerdo con la biopic de su padre. https://t.co/JiJ8CsYc1z pic.twitter.com/qu2IGdCkaL — Julio Núñez (@julioamx) April 24, 2026

Conflicto de intereses y división familiar

La falta de consenso familiar se mantuvo evidente, pues mientras Prince Jackson trabajó como productor ejecutivo, Paris decidió ni siquiera asistir a la alfombra roja. La prensa internacional ha destacado que esta ausencia marca una fractura importante sobre cómo se debe gestionar la imagen pública del cantante fallecido.

La producción de la película biográfica de Michael Jackson enfrenta ahora el reto de convencer a la audiencia tras estas acusaciones. Paris Jackson insiste en que la película biográfica de Michael Jackson carece de la honestidad necesaria para representar el complejo y polémico mundo del recordado intérprete.

El impacto de sus palabras ha resonado en las redes sociales, donde los fanáticos debaten sobre la veracidad del filme estrenado. Muchos seguidores apoyan la postura de la joven, cuestionando si los intereses comerciales de los albaceas han terminado por desvirtuar el relato biográfico final.

Por ello, la ausencia de figuras clave como Janet Jackson refuerza la idea de que el proyecto no cuenta con apoyo total. La controversia asegura que la película biopic de Michael Jackson sea recordada tanto por su calidad técnica como por la falta de honestidad denunciada.