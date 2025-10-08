Miguel Grau: Hoy conmemoramos en todo el Perú el 146.° aniversario del Combate de Angamos

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Así como hoy, 8 de octubre, pero en el año 1879, el almirante Miguel Grau Seminario dio su vida por el Perú durante el Combate de Angamos, en medio de la Guerra de Pacífico.

El también recordado "Caballero de los Mares" perdió la vida a las 9:50 a. m. por efectos de una granada disparada por el acorazado chileno Almirante Cochrane, la cual destrozó su cuerpo. Su acto heroico no solo es recordado en tierras peruanas, también lo es tras fronteras.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Cada 8 de octubre, se recuerda el Combate de Angamos, enfrentamiento naval ocurrido en 1879 en el que falleció el almirante Miguel Grau Seminario, considerado héroe nacional del Perú. La fecha es símbolo de patriotismo y valor en la historia marítima del... pic.twitter.com/G96nraO732 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 8, 2025

Sus inicios en la Marina de Guerra

Desde niño, Miguel Grau Seminario sabía que su vida iba a estar ligada con la Marina de Guerra del Perú, a los nueve años se embarcó como aprendiz de grumete en un buque mercante. En 1854 ingresó a la institución como guardiamarina, sirviendo sucesivamente en el vapor Rímac, el pailebot Vigilante y el vapor de ruedas Ucayali, en el contexto de la revolución conservadora de Manuel Ignacio de Vivanco en contra del presidente Ramón Castilla.

En 1866 fue apresado por protestar contra la decisión del gobierno de Prado de contratar al comodoro estadounidense John R. Tucker como comandante de la armada peruana en una proyectada expedición naval para liberar a Filipinas del dominio español.

Acusado de insubordinación, fue detenido, confinado en la isla San Lorenzo y sometido a juicio, para finalmente ser declarado inocente en 1867. Por tercera vez, regresó a la marina mercante y durante casi un año navegó al mando de dos vapores de una compañía inglesa. A principios de 1868, Grau fue reincorporado al servicio naval como comandante del monitor Huáscar, siendo ascendido poco después al grado de capitán de navío.

Su vida política y la Guerra del Pacífico

En 1875, Miguel Grau Seminario fue elegido diputado por la provincia de Paita, por el Partido Civil, labor parlamentaria que interrumpió temporalmente para ejercer la Comandancia General de Marina, entre el 1 de junio de 1877 y el 10 de julio de 1878. El 2 de enero de 1878, elevó al Congreso Nacional un informe sobre el estado deficiente de los buques de guerra y las carencias de la Marina, siendo una verdadera clara advertencia, puesto que, un año después estallaría la guerra con Chile.

Al estallar la Guerra del Pacífico, el 5 de abril de 1879, obtuvo licencia del Congreso para volver al servicio, retomando el mando del Huáscar. Fue nombrado jefe de la Primera División Naval, iniciando su campaña en el mes de mayo.

El 8 de octubre de 1879, estando frente a Punta Angamos, el Huáscar fue cercado por dos divisiones enemigas, perdiendo la vida en los primeros minutos de la lucha, por efectos de una granada disparada por el acorazado Almirante Cochrane, la cual destrozó su cuerpo.

Sus restos, inicialmente enterrados en Santiago de Chile, fueron repatriados en 1890 y trasladados a la Cripta de los Héroes (Centro de Lima) en 1908. El 26 de octubre de 1946 fue ascendido póstumamente al grado de almirante.

En su calidad de ex diputado, conserva una curul permanente en el Congreso de la República y en honor a su acto heroico, cada 8 de octubre es feriado nacional en todo el Perú.