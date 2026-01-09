FPF explota contra Álvaro Barco tras llamar "cadáver" a la Liga 1: "Este torneo le ha permitido a su club..."

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Álvaro Barco puso a todos a hablar al calificar a la Liga 1 de "cadáver", y la FPF no tardó en responder, dejando claro que sus declaraciones son inexactas y defendiendo el torneo.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la Liga 1?

El conflicto comenzó cuando Álvaro Barco, ex representante del Consorcio Fútbol Perú y actual gerente de Universitario de Deportes, aseguró que la Liga 1 estaba en "estado crítico". "La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver; ni siquiera está en UCI, está en el cementerio", señaló.

"Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor torneo posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano", añadió durante una pequeña rueda de prensa.

El comentario de Álvaro Barco armó polémica al instante, y la Federación salió para aclarar la situación mediante un potente comunicado.

FPF se defiende y responde a Álvaro Barco

En su comunicado, la FPF indicó: "La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado conocimiento de las declaraciones realizadas por el señor Álvaro Barco, ex representante del Consorcio Fútbol Perú y actual gerente del Club Universitario de Deportes, las cuales son inexactas y afectan la imagen del fútbol peruano".

📋 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 pic.twitter.com/moxK6NS1zf — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 9, 2026

La FPF destacó los avances del torneo desde que asumió la organización, señalando mejoras concretas en varios aspectos. Según la entidad, gracias a su gestión se incrementaron los ingresos por derechos de televisión en un 20% para cada club, y los valores de los patrocinios y el naming right crecieron notablemente.

"Desde que la organización de la Liga 1 estuvo en el ámbito de la FPF, el campeonato mejoró de manera concreta. Gracias a esta gestión, el valor del naming right y de los patrocinios se incrementaron; los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club".

La FPF también dejó claro que no le ha quitado ni un sol a ningún club. Son los propios equipos los que manejan su dinero, y gracias a que los derechos de TV se descentralizaron, los partidos ahora se ven por varios canales y plataformas, llegando a mucha más gente.

Por último, la Federación lamentó que Álvaro Barco calificara de esa manera a un torneo que ha permitido al club que representa ser campeón en los últimos tres años y recibir ingresos sin precedentes:

"La FPF lamenta que el señor Barco califique como 'cadáver' al torneo que le ha permitido al club, que hoy representa, haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes".

Tras las polémicas declaraciones de Álvaro Barco, la FPF explotó contra él y defendió la Liga 1, dejando claro que el torneo ha mejorado y crecido gracias a la gestión de la Federación.