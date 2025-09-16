Ministra Desilú León pide a GORE Cusco dejar intereses personales ante crisis en Machu Picchu

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, respondió al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, tras sus críticas contra del Ejecutivo por la crisis que afronta el turismo en Machu Picchu. "Es momento de deponer cualquier interés personal", señaló.

Ministra Desilú León responde a Werner Salcedo

La ministra dio a conocer que el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, participó de la reunión llevada a cabo en las instalaciones de Mincetur, pero que se retiró previo a su conferencia."Trajo una agenda distinta a la que nos abocaba el d´ía de hoy que principalmente era solucionar el d´ía de hoy el tema del transporte", añadió.

Aseguró que los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Urubamba y la Municipalidad Distrital de Machupicchu "tuvieron voluntad de llegar a soluciones". "Si el Gobierno Regional tiene otra agenda nosotros no podríamos responder por ella", indicó.

Además, aseguró que están en un momento en el que "todos deben colaborar para sacar adelante nuestro destino". "No se trata de intereses políticos particulares, aquí se trata de sacar adelante un destino", enfatizó.

Asimismo, reveló que los alcaldes tuvieron voluntad, pero que Werner Salcedo está "detrás de no llegar a concensos, eso más bien causa extrañeza". La ministra León aseguró que "todas las personas han estado buscando el diálogo, si hay una sola persona que está en contra de que se pueda sacar adelante Machu Picchu, más bien las conclusiones sáquenlas ustedes".

"Es momento de deponer cualquier interés personal y cualquier tema que abarque una agenda política propia, aquí el Gobierno está interesado, sin ningún miramiento político, en solucionar algo que es sumamente importante para nosotros", subrayó la ministra.

Implementación de un plan de contingencia

"El gobierno nuevamente interesado en facilitar el diálogo, hemos intervenido y hoy hemos tenido la presencia de las autoridades locales a las cuales agradecemos por la actitud que han traído de buscar solución en bien de la imagen de nuestro país, la preservación de nuestro patrimonio Machu Picchu", manifestó la ministra León.

La titular del Mincetur indicó que el alcalde la Municipalidad Provincial de Urubamba y el alcade de la Municipalidad distrital de Machupicchu se han comprometido a "viabilizar y cooperar para implementar el plan de contingencia".

Al respecto, sostuvo que las autoridades "convocarán a las empresas Torontoy y Concetur para el 19 de septiembre para que en un plazo máximo de 5 días".

Como vemos, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, respondió al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, tras sus críticas contra del Ejecutivo por la crisis que afronta el turismo en Machu Picchu.