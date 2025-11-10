¡Orgullo Peruano! Susana Baca es galardonada con Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante peruana Susana Baca fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en los Latin Grammy 2025. Este reconocimiento la ubica junto a otras figuras que a través de su obra han marcado en la historia de la música latinoamericana y afroperuana.

Una distinción a su vasta trayectoria

La prestigiosa ceremonia se llevó a cabo en el Mandalay Bay South Convention Center de Las Vegas y fue registrado por un equipo de Del Barrio Producciones como un momento histórico que formará parte del documental que están realizando de la cantautora titulado 'Estoy viva'.

Este proyecto narrará la vida y carrera de la intérprete e investigadora peruana, se encuentra dirigido por Josué Méndez y producido por Hugo Coya, quienes vienen documentando cada instante previo y posterior a la premiación.

Cabe resaltar que, este galardón entregado a Baca por su larga y luminosa trayectoria, no es una una categoría competitiva de los Latin Grammy. Por el contrario, se entrega a aquellos artistas que han tenido una contribución excepcional, más allá de sus trabajos discográficos.

En tal sentido, este año junto a la exministra de Cultura, también han sido homenajeados Enrique Bunbury (España), Ivan Lins (Brasil), Pandora (México) y Olga Tañón (Puerto Rico). En la misma jornada, el ingeniero Eric Schilling recibió el Premio del Consejo Directivo. La nómina fue difundida por la Academia y replicada por prensa internacional.

Susana Baca junto al resto de homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical

Susana Baca continúa cosechando logros

La destacada carrera de Susan Baca ha sido reconocida a nivel internacional hecho que habla muy bien del valor de su obra artística, tal es el caso que ya es acreedora de tres Latin Grammy e inclusive ha sido nominada al Grammy anglosajón.

Adicionalmente, de este reciente galardón, la intérprete de 'La herida oscura' se encuentra nominada en la categoría de Mejor Álbum Folclórico en los Latin Grammy 2025 por su más reciente producción discográfica, "Conjuros", cuya ceremonia se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre en Las Vegas.

