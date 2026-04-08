Cae red criminal 'Cuentas del miedo': Chofer de 'Los Rojitos' estaría involucrado en extorsiones

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un nuevo operativo conjunto desarrollado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público permitió la detención de 18 presuntos miembros de la organización criminal 'Cuentas del miedo', banda dedicada a la extorsión de más de 10 empresas de transporte público de la capital.

El fiscal superior contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó en diálogo con Exitosa, que uno de los detenidos es conductor de la empresa conocida como 'Los Rojitos', una de las líneas de transporte que transita por Lima sur que más atentados ha sufrido en los últimos meses, tal como el ocurrido recientemente el pasado 17 de marzo en San Juan de Miraflores.

Banda se infiltraba en empresas de transporte público para saber sus movimientos

El representante del Ministerio Público reveló que el operativo de hoy, miércoles 8 de abril, es el "más contundente, el más certero" que está dando la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en coordinación con la PNP contra las organizaciones criminales.

Sobre el vínculo que tendría el trabajador de la citada empresa de transporte, Chávez Cotrina señaló que durante los próximos 15 días se podrá esclarecer su verdadera participación en la banda delictiva con las pesquisas que llevarán a cabo a partir de las próximas horas.

La teoría fiscal indica que la organización se infiltraba en empresas de transporte público para saber los movimientos de sus operarios, datos personales, de sus familiares y el monto aproximado que recaudan por día. Al obtener esta información, con la complicidad de los propios transportistas, 'Los cuentas del miedo' exigían hasta S/ 10 000 a sus víctimas a manera de "ingreso" y una "cuota mensual" de S/ 8 500 para no atentar contra sus vidas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, el fiscal superior contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, dio cuentas de la captura de 18 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los cuentas del miedo'. Según indicó, la red habría movido más de S/ 9... pic.twitter.com/Wz4AJgc316 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

Más de 9 millones de soles producto de actividades extorsivas

Las actividades delictivas de la organización criminal les permitió obtener entre 2023 y 2025 más de 9 millones de soles de forma ilícita, según informó el citado fiscal. A manera de "lavar el dinero", realizaron múltiples transacciones en casinos y casas de apuestas, teniendo "recaudadores" en Brasil y España.

Sobre las empresas de transporte público que fueron amenazadas por esta banda delictiva figuran: 'Los Rojitos', Etupsa 73, El Rápido VIP S. A., El Rápido S. A., entre otras. Cabe señalar que, se allanaron 20 inmuebles en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurigancho, Ancón, Carabayllo, San Martín de Porres, Miraflores y Cercado de Lima, así como tres celdas de diversos establecimientos penitenciarios de Lima.

Una de las detenidas es la esposa de Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias "Pitbull", principal sospechoso del último ataque extorsivo a 'Los Rojitos', un miembro de las Fuerzas Armadas y Víctor Eduardo Meza, alias "Chileno", a quien se le investiga por su presunta participación en la red criminal y por el movimiento de más de medio millón de soles.

Ante el nuevo golpe contra la criminalidad, el fiscal hizo un llamado a las víctimas a que presenten sus denuncias para reforzar las acusaciones contra los implicados, destacando, además, que serán de manera anónima para salvaguardar sus identidades.