Fiscalía cita a José Jerí a declarar por reuniones con Zhihua Yang este viernes 30 de enero

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público (MP) tomará la declaración del presidente de la República, José Jerí, este viernes 30 de enero tras haber mantenidos reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang y su relación con contrataciones con el Ministerio de Transportes (MTC).

Jerí declará en Fiscalía el 30 de enero

Según detalló El Comercio, el presidente José Jerí ha sido citado para declarar ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, este viernes 30 de enero.

Ello, luego que la Fiscalía iniciara investigación preliminar por los encuentros no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang. La Fiscalía le abrió una investigación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Por su parte, las visitas del otro empresario Ji Wu Xiadong, ligado a la minería ilegal, a Palacio de Gobierno también serán materia de investigación.

El presidente José Jerí podrá acudir hacia las instalaciones del Ministerio Público, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que Gálvez Villegas sea quien acuda hacia Palacio de Gobierno para tomar la declaración.

El abogado del presidente José Jerí, Ricardo Caldas, confirmó al diario que la notificación había sido recibida y que la participación del mandatario esta asegurada.

Anteriormente, el propio Jerí remitió un documento al Ministerio Público confirmando su concurrencia ante las investigaciones indicando que se ponía a disposición de estas autoridades.

Fiscalía recibirá a empresarios chinos

Según se detalla, en el transcurso de la semana también se recibirán las declaraciones de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong para determinar la relación con el mandatario peruano. Ambos investigados serán interrogados en calidad de testigos.

Como parte de las diligencias de la Fiscalía, se han solicitado documentos e información a las diferentes entidades vinculadas a los empresarios chinos.

Por su parte, el gobierno de José Jerí ha deslindado de la firma de los contratos de tres proyectos viales con empresas chinas.

Así, en un reciente comunicado del MTC se resaltó que los contratos fueron firmados por el jefe de OGA de Provias, quien fue designado por su Director Ejecutivo, son funcionarios de confianza designados por la gestión de Dina Boluarte en agosto del 2025.

