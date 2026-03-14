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Grupo 5 alista gran noticia tras salida de Stiven Franco de La Bella Luz: "Es un día especial"

Justo tras el anuncio de Stiven Franco sobre su salida de La Bella Luz, Christian Yaipén, líder de Grupo 5, sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que promete un anuncio muy especial.

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/03/2026

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Este viernes 13 de marzo, Stiven Franco confirmó su salida de La Bella Luz, marcando el cierre de una etapa que lo tuvo como una de las voces principales de la orquesta. Y mientras los fans aún procesan la noticia, Grupo 5 generó aún más expectativa al anunciar, a través de sus redes sociales, que tienen una noticia bomba.

Stiven Franco se despide de La Bella Luz

El cantante Stiven Franco anunció su desvinculación de La Bella Luz tras un año de trayectoria destacada. Según explicó, la decisión responde a la búsqueda de nuevos retos y evolucionar en su carrera.

"Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música", dijo Stiven.

Franco recordó su tiempo en La Bella Luz como una "hermosa etapa". Dijo que se lleva momentos únicos de los escenarios y que aprendió un montón de sus compañeros.

Además, agradeció al dueño de la orquesta, Oscar Custodio, y a la señora Pilar, por confiar en su talento y permitirle formar parte de la familia musical.

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El cantante aclaró que esto no es una despedida definitiva. "Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy importante en mi vida artística. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos musicales, nuevas canciones y muchas sorpresas más", agregó.

Reacciones de los fans

La salida de Stiven Franco ha generado comentarios divididos: desde quienes aplauden su decisión buscando crecimiento artístico, hasta quienes lamentan su partida.

Entre los mensajes, destacan: "La mejor decisión que has tomado, es hora de ir a un grupo donde saquen temas inéditos" y "No Stiven, por qué. Cada 3 meses alguien sale de La Bella Luz".

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Grupo 5 prepara un anuncio especial

Mientras los fans se despedían de Stiven Franco, Grupo 5 generó un gran revuelo al publicar en Instagram un mensaje de Christian Yaipén:

"Hola, cómo están? hoy sábado 14 es un día especial porque a las 6 de la tarde les tenemos un anuncio muy especial. estoy seguro que les va a encantar", dijo el líder de la orquesta, provocando rumores sobre nuevas incorporaciones o proyectos musicales.

Así, tras la salida de Stiven Franco de La Bella Luz, Grupo 5 se prepara para dar una gran noticia que podría cambiar el rumbo de la cumbia nacional, dejando en claro que la música y las sorpresas nunca se detienen.

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