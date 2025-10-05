Mininter anuncia plan de seguridad ante el 'Apagón de motores por 24 horas' en Lima

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegará estratégicamente en todos los distritos de Lima Metropolitana ante el anunciado 'Apagón de motores por 24 horas', convocado por un sector de transportistas formales.

El objetivo principal de esta medida es garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas, así como de las unidades de transporte público que decidan continuar sus labores con normalidad.

El paro fue convocado luego del fallecimiento del conductor Daniel Cedeño Alfonso, trabajador de la empresa de transporte Lipeza, hecho que generó conmoción entre sus colegas y motivó el anuncio de suspensión de actividades como señal de protesta.

Buses policiales para apoyar a los ciudadanos

Como parte de las acciones preventivas, el Mininter señaló que buses de la PNP estarán disponibles gratuitamente para apoyar el traslado de los ciudadanos en caso de cualquier contingencia que pudiera afectar su desplazamiento hacia sus centros de trabajo o estudio.

Además, se ejecutará el Plan Operativo Amanecer Seguro, que incluirá patrullajes en puntos críticos de la capital con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y evitar actos de violencia o bloqueos durante la jornada.

Esta medida busca minimizar el impacto del paro en la población, especialmente en los sectores que dependen del transporte urbano para sus actividades diarias. El ministerio destacó que se mantendrá una coordinación permanente con las autoridades locales y el sector transporte para garantizar el orden público.

Investigación en curso y llamado a la responsabilidad

Respecto al fallecimiento de Daniel Cedeño Alfonso, el Mininter informó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha intensificado las diligencias para esclarecer el caso.

Según el comunicado, ya se cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que registraron a los presuntos responsables del ataque, lo que permitirá su pronta identificación.

El ministerio hizo un llamado a la reflexión y responsabilidad al sector transporte, exhortando a evitar medidas que afecten a los ciudadanos. Asimismo, reiteró su voluntad de continuar con las mesas de trabajo conjuntas con los diversos gremios para ejecutar acciones inmediatas en favor de la seguridad ciudadana.

El comunicado concluye reafirmando que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú están comprometidos con preservar el orden, proteger la vida y garantizar la tranquilidad pública, especialmente durante este tipo de manifestaciones que podrían alterar la movilidad en la ciudad.