Paro de transportistas: Ministerio de Educación anuncia clases virtuales para este lunes

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), anunció que las clases se darán de forma virtual debido a la convocatoria a paro de transportes para este lunes 6 de octubre.

Clases remotas en la capital

Mediante sus redes sociales la DRELM informó que por el "bienestar de la comunidad educativa" se ha dispuesto que ante la paralización del transporte urbano para el mañana, lunes 6 de octubre, "las clases en las instituciones educativas se desarrollarán en la modalidad remota".

En ese sentido, indicaron que mantendrán el monitoreo y coordinación con las instancias correspondientes para adoptar las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección de los escolares y el personal administrativo.

Centros de educación superior van a la virtualidad

Diferentes universidades del sector privado y público han decidido adoptar la misma medida que el Ministerio de Educación con los colegios. Tal es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que precisa que las actividades académicas se desarrollarán a la distancia, mientras que aquellas que requieran laboratorios serán reagendados.

A esta medida se les suma la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Zeguel Ipae y el Instituto Toulouse Lautrec,

Empresas que acatarán paro

Algunas de las empresas de transporte público que han anunciado que acatarán el paro de transportistas son:

La 50: Cubre la ruta de San Juan de Lurigancho al Callao

Nueva América: Ruta de Carabayllo a San Juan de Miraflores en su ruta A y Carabayllo al Callao en su ruta C

Etuchisa: Va de Puente Piedra a Villa El Salvador

Los Cuatro Suyos: Cubre de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho

El Rápido: Va de Carabayllo a Villa El Salvador en su ruta 5, Carabayllo - Lince en su ruta F y Carabayllo - Villa El Salvador en su ruta C

La 41: Cubre de Ventanilla a Villa El Salvador

Cruz del Centro: Va desde Carabayllo a Ate

