MTPE insta a empleadores a aplicar teletrabajo y tolerancia de ingreso por paro del 6 de octubre

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado oficial exhortando a los empleadores del país a adoptar medidas laborales flexibles debido al paro convocado por un sector de transportistas para este lunes 6 de octubre de 2025.

La entidad señaló que esta jornada de protesta constituye una circunstancia excepcional que podría impedir el traslado oportuno de los trabajadores hacia sus centros de labores.

En ese sentido, el ministerio enfatizó la necesidad de priorizar el teletrabajo como mecanismo para proteger la seguridad y bienestar del personal.

El comunicado precisa que esta recomendación se encuentra respaldada por el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento, que permite el trabajo remoto ante situaciones que comprometan la integridad o dificulten la asistencia física de los empleados.

Comunicado 📢



El MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de un sector de transportistas. pic.twitter.com/d6S4mskHs0 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) October 6, 2025

Se otorga tolerancia de dos horas en el ingreso laboral

Además del teletrabajo, el MTPE dispuso una tolerancia de hasta dos horas para los trabajadores que se vean afectados por la falta de transporte público durante la jornada del paro.

"Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso", se lee en el comunicado difundido por el ministerio.

Con esta medida, la institución busca garantizar el cumplimiento de las labores sin perjudicar a los trabajadores que enfrenten dificultades de movilidad.

La cartera laboral recordó que estas disposiciones buscan mantener la continuidad de las actividades económicas sin poner en riesgo la integridad de los empleados, especialmente en sectores donde la presencialidad es indispensable.

Asimismo, instó a las empresas a evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto del paro, sin afectar los derechos laborales.

MTPE reitera compromiso con la protección laboral

El Ministerio de Trabajo subrayó su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores ante situaciones excepcionales como la anunciada paralización.

A través de su pronunciamiento, la institución reafirmó que su prioridad es salvaguardar la seguridad y bienestar de la población trabajadora, promoviendo a la vez el cumplimiento de las normas laborales vigentes.

El comunicado cierra con el llamado a los empleadores del país a mostrar flexibilidad y empatía frente a las circunstancias derivadas del paro, en concordancia con las políticas del sector orientadas a fomentar un entorno laboral seguro y humano.

De esta manera, el MTPE reiteró su mensaje de responsabilidad social y coordinación entre el Estado y el sector privado, promoviendo que la jornada laboral del 6 de octubre se desarrolle con orden y respeto hacia los trabajadores, pese a las dificultades ocasionadas por la medida de fuerza convocada por los transportistas.