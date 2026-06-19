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Mininter desestima pedido de garantías de Juntos por el Perú para movilización del 19 de junio en el Centro de Lima

El Ministerio del Interior desestimó la solicitud de garantías solicitada por Juntos por el Perú para la movilización de hoy, viernes 19 de junio, por haber sido presentada de forma tardía.

Mininter desestima pedido de garantías de Juntos por el Perú.
Mininter desestima pedido de garantías de Juntos por el Perú. Composición Exitosa

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/06/2026

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El Ministerio del Interior (Mininter) desestimó el pedido de garantías solicitado por el partido político Juntos por el Perú para la movilización de este viernes 19 de junio en el Centro de Lima.

A través de un resolución emitida por el director de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantía (DAEG) del Mininter, la solicitud fue rechazada, puesto que, la organización política presentó su petitorio de forma tardía. Como se recuerda, según la normativa vigente, el requerimiento debe presentarse tres días hábiles antes de la fecha de la realización del evento

(Noticia en desarrollo...)

 

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