Juntos por el Perú convoca a marchas: Más de 7 mil policías resguardarán movilizaciones en Lima, afirma Mininter

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, informó que más de 7 mil efectivos policiales serán desplegados en Lima Metropolitana para resguardar las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú.

Policías resguardarán las calles de Lima durante marchas

Para este viernes, 19 de junio, se tiene previsto una marcha en la capital convocada por el partido político que lidera Roberto Sánchez que, en palabras de él, se desarrolla dentro del derecho a la movilización pacífica y en el marco de la democracia.

Además, enfatizó que esta movilización tiene como propósito exigir la justicia electoral, transparencia y reconocimiento a la victoria del pueblo. Ello, en medio de que el conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 registrado por la ONPE se encuentra próximo a finalizarse.

En ese contexto, el titular de la cartera del Interior reveló que las fuerzas del orden estarán presentes en las calles de Lima Metropolitana para mantener el orden público y que esta congregación de simpatizantes de Juntos por el Perú no desencadene actos de violencia. Señaló que debe imperar el respeto a la propiedad privada y pública.

"Son 7 mil efectivos solo en el caso de Lima y también cada jefe policial llevará a cabo sus operaciones en el marco de los planes regionales que ellos", manifestó el funcionario.

Cabe señalar que esta medida se suma a la que anunció la Municipalidad Metropolitana de Lima acerca de la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima. Esta determinación regiraá desde las 00: horas de este 19 de junio hasta las 00:00 horas del 22 de junio.

Pobladores del interior del país se estarían sumando a esta marcha

En otro momento, Zapata se refirió acerca de los trascendidos que sostienen que pobladores del interior del territorio nacional estarían viajando a Lima para sumarse a esta marcha convocada por Juntos por el Perú y descartó que ello sea verdad.

"Están trabajando las unidades operativas. Están haciendo los controles respectivos a nivel de las carreteras y, hasta el momento, no se están reportando absolutamente (movilizaciones hacia Lima)", explicó.

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