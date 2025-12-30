Crimen en Cercado de Lima: Acribillan de más de 10 balazos a repartidor de pedidos por delivery

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre que se desempeñaba como repartidor por delivery fue acribillado con múltiples disparos por un sujeto que lo interceptó con un automóvil cuando este se encontraba dialogando con unas mujeres, en pleno corazón del Cercado de Lima, cerca a plaza Dos de Mayo.

Acaban con la vida de delivery motorizado

Un joven identificado como Maycker Jose Yepes Escalona, quien trabajaba como delivery motorizado fue asesinado con al menos 16 balazos por un sujeto cerca de la medianoche en el jirón Angaraes mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la víctima, que era de nacionalidad venezolana, se encontraba exactamente en la cuadra 8 del mencionado jirón junto a unas féminas cuando de pronto fue sorprendido por un vehículo que le bloqueó el paso.

Acto seguido, de la unidad móvil descendió un tipo que comenzó a perseguir al ciudadano extranjero efectuando disparos en reiteradas ocasiones. Producto de dichas ráfagas, el hombre que portaba una mochila de delivery cayó y quedó tendido sobre el pavimento con múltiples heridas en el cuerpo.

Pese a encontrarse totalmente afectado, el trabajador aún presentaba signos vitales. Tras este ataque, hasta el lugar de los hechos se apersonaron las unidades de auxilio correspondientes. El agraviado fue trasladado con urgencia por personal de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza a fin de estabilizar su estado de salud.

Por su parte, según fuentes oficiales el deceso de la víctima de 24 años se confirmó luego de su ingreso al citado centro de salud a causa de los impactos severos de los proyectiles. Tras ello los efectivos policiales cercaron la zona del crimen para recabar las evidencias y esclarecer el terrible hecho. En tanto, el vehículo del occiso quedó en custodia de las autoridades.

La hipótesis que maneja la Policía

La primera línea de investigación que maneja la Policía es que el asesinato del ciudadano extranjero estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas porque en la zona en la que se ha suscitado el hecho de sangre está tomada por mafias de venta de drogas y trata de personas.

De otro lado, los testigos indicaron que el atacante escapó raudamente tras acribillar al repartidor y se dirigió a una motocicleta que lo estaba esperando en la avenida Nicolás de Piérola. A fin de conocer la ruta de escape, las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de videovigilancia del lugar.

Como vemos, fue así como un sujeto acabó con la vida de un repartidor de pedidos por delivery efectuando al menos 16 disparos a quemarropa en pleno corazón del Cercado de Lima, muy cerca a plaza Dos de Mayo.