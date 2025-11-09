Selección Peruana de Vela será liderada por Stefano Peschiera en los Juegos Bolivarianos 2025

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana de Vela alista preparativos para brillar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, torneo que reunirá a más de 4 mil atletas de 42 disciplinas a fines de noviembre. Bajo el liderazgo del campeón olímpico Stefano Peschiera, la Federación Peruana de Vela (FPV) confirmó el equipo de veleristas que competirán en busca de la gloria.

La competencia albergará la disciplina de vela en la emblemática Bahía de Paracas y se disputará del 24 al 27 de noviembre de este año.

Peschiera, quien es medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, buscará repetir la medalla de oro durante el certamen bolivariano.

Por su parte, el equipo nacional integrado por jóvenes promesas de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y deportistas experimentados, representará al Perú en distintas clases de vela con el objetivo de conquistar el podio bolivariano.

Una nueva generación en vela

Como integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, el velerista Stefano Peschiera será el encargado de liderar a la delegación peruana del deporte náutico, dada su experiencia y disciplina en la alta competencia internacional.

Peschiera buscará su segunda medalla de oro en el torneo.

El plantel nacional que nos representará está conformado por 14 deportistas que representarán al país en distintas categorías. En la clase ILCA 7, además de Peschiera, competirá Renzo Sanguineti; mientras que en ILCA 6 lo harán Caterina Romero y Florencia Chiarella, miembros del Programa Lima 2027 del IPD.

En la modalidad iQFoil, los representantes peruanos serán Bartolomé de las Casas, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y Felipe Pérez-Cartier.

Por su parte, en Sunfish masculino, estarán Jean Paul de Trazegnies (PAD) y Piero Castañeda, mientras que en Sunfish femenino competirán Adriana Barrón y Sophie Zimmermann.

El equipo se completa con la categoría Snipe masculino, donde participarán las duplas mixtas Ismael Muelle y María Gracia Vegas; y Alec Hughes (PAD) junto a Alessia Zavala.

14 veleristas peruanos participarán en 4 las clases de la disciplina.

Peschiera hace historia

El reconocido deportista logró un hito memorable para el deporte peruano en agosto del 2024, cuando consiguió la medalla de bronce en dinghy masculino de vela en los JJOO de París 2024.

La hazaña de Peschiera significó el corte de la racha de 32 años sin presas olímpicas para el Perú y representó la quinta medalla olímpica en la historia de nuestro país. A raíz de ello, el atleta de 30 años fue reconocido por el Estado peruano con Laureles Deportivos en el grado de Gran oficial.

De cara a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el público peruano está a la expectativa de un nuevo logro histórico para el Perú en las diversas disciplinas, especialmente en vela, en la que Stefano Peschiera ya le viene dando alegrías al país.