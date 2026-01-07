Ministerio de Educación lanza nuevo programa para matrícula escolar digital desde el 19 de enero

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención padres de familia! El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la modificatoria del proceso de matrícula para el Año Escolar 2026, para lo cual, el registro dejará de ser presencial en Lima Metropolitana para ser virtual.

De esta manera, podrás a inscribir a tu niño o adolescente en su respectiva institución educativa estatal desde el lugar donde te encuentres, sin la necesidad de hacer largas colas en plena temporada alta de verano.

¿Cómo será el proceso de matrícula virtual?

Según lo señalado por el titular de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, este procedimiento digital comenzará a regir en toda la capital desde el próximo lunes 19 de enero, a través de la plataforma oficial www.matriculadigital.pe, único canal autorizado para el registro de estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado en las UGEL de Lima Metropolitana.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que intentarán obtener beneficios indebidos al ofrecer el servicio sin estar autorizados por la entidad perteneciente al Ejecutivo o por propios "condicionantes" del colegio.

"La matrícula en las instituciones educativas públicas es absolutamente gratuita y no está condicionada a ningún pago ni aportación a las asociaciones de padres de familia o a la adquisición de uniformes o prendas similares", afirmó.

Asimismo, recordó que la matrícula escolar 2026 en Lima Provincias, Callao, Tacna, Moquegua y Arequipa será focalizada, y se realizará desde el 19 de enero hasta el 6 de marzo. Al mismo tiempo, precisó que esta modalidad de matrícula involucra a 20 unidades de gestión educativa local (UGEL) y 2 000 instituciones educativas públicas del país.

Para tener en cuenta:

El titular del Minedu indicó, además, que la matrícula es para los estudiantes que se incorporan al sistema educativo desde los 3 hasta los 5 años, así como para los que continúan sus estudios regulares.

"Hemos priorizado la atención a los alumnos más vulnerables, porque consideramos que la inclusión es un factor muy importante en el sistema educativo. Estamos comenzando el año con mucha fuerza y ahínco; pero, sobre todo, con mucha voluntad de servir a los niños y los adolescentes que cursan estudios escolares", enfatizó.

En materia de seguridad, dijo que su sector ha suscrito un convenio con el Ministerio del Interior para capacitar a los docentes y auxiliares de educación en materia de prevención. Además, informó que ha solicitado una mayor dotación policial en los centros educativos de mayor vulnerabilidad, reafirmando que el inicio del Año Escolar está previsto a empezar el próximo lunes 16 de marzo.

Desde el Minedu hacen estas importantes precisiones para que los padres de familia puedan tomar sus prevenciones del caso, a fin de poder matricular satisfactoriamente a sus menores hijos.